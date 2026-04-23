La receta que todos quieren saber: flan de huevo ¡como lo hacía la abuela!

Esta receta de flan de huevo es un clásico infaltable de la cocina casera. Con pocos ingredientes se logra un postre cremoso, suave y con ese toque de caramelo irresistible . Es una delicia simple, rendidora y perfecta para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una comida especial. ¡Manos a la obra!

Paso a paso para crear un flan de huevo delicioso

1- Colocar la mitad del azúcar en una sartén y cocinar hasta formar un caramelo.

2- Volcar el caramelo en un molde y distribuirlo en la base.

3- Batir los huevos con el resto del azúcar.

4- Agregar la leche y la esencia de vainilla y mezclar suavemente.

5- Verter la preparación en el molde.

6- Cocinar a baño maría en horno medio durante 50 minutos.

7- Dejar enfriar, desmoldar y servir el flan de huevo.

Receta de flan de huvo, una delicia Receta de flan de huvo, una delicia Shutterstock

De la cocina a la mesa

El flan de huevo es uno de los postres más tradicionales y queridos. Esta receta permite lograr una textura suave y cremosa con un sabor clásico que nunca falla. El caramelo aporta ese toque dulce y levemente tostado que lo hace irresistible. Es ideal para servir solo, con crema o con dulce de leche, según el gusto. Además, se puede preparar con anticipación y mantener en la heladera hasta el momento de servir. Este flan casero es una opción simple, económica y perfecta para cerrar cualquier comida. ¡A disfrutar!