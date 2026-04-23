La receta que todos quieren saber: flan de huevo ¡como lo hacía la abuela!
Receta de flan de huevo, un postre clásico, cremoso y fácil ideal para disfrutar en cualquier momento.
Esta receta de flan de huevo es un clásico infaltable de la cocina casera. Con pocos ingredientes se logra un postre cremoso, suave y con ese toque de caramelo irresistible. Es una delicia simple, rendidora y perfecta para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una comida especial. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Huevo — 5 unidades (300 gramos)
- Leche — 500 mililitros
- Azúcar — 200 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un flan de huevo delicioso
1- Colocar la mitad del azúcar en una sartén y cocinar hasta formar un caramelo.
2- Volcar el caramelo en un molde y distribuirlo en la base.
3- Batir los huevos con el resto del azúcar.
4- Agregar la leche y la esencia de vainilla y mezclar suavemente.
5- Verter la preparación en el molde.
6- Cocinar a baño maría en horno medio durante 50 minutos.
7- Dejar enfriar, desmoldar y servir el flan de huevo.
De la cocina a la mesa
El flan de huevo es uno de los postres más tradicionales y queridos. Esta receta permite lograr una textura suave y cremosa con un sabor clásico que nunca falla. El caramelo aporta ese toque dulce y levemente tostado que lo hace irresistible. Es ideal para servir solo, con crema o con dulce de leche, según el gusto. Además, se puede preparar con anticipación y mantener en la heladera hasta el momento de servir. Este flan casero es una opción simple, económica y perfecta para cerrar cualquier comida. ¡A disfrutar!