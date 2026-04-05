Receta deliciosa de flan de banana saludable ¡disfrutá sin salirte de tu plan!

Esta receta de flan de banana saludable es ideal para quienes buscan un postre liviano, dulce y fácil de preparar. La banana aporta sabor, cremosidad y dulzor natural, sin necesidad de usar demasiada azúcar. Es una delicia simple, nutritiva y perfecta para disfrutar después de cualquier comida. ¡Manos a la obra!

1- Colocar la banana cortada en trozos dentro de una licuadora.

2- Agregar los huevos, la leche descremada, la miel, la esencia de vainilla y la canela.

3- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

4- Verter la preparación en una budinera o flanera apta para horno.

5- Cocinar a baño maría en horno medio durante 45 minutos.

6- Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir el flan de banana saludable.

Postre de banana fácil y saludable Postre de banana fácil y saludable Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El flan de banana saludable es una alternativa ideal para quienes quieren un postre rico pero más liviano. Esta receta aprovecha el dulzor natural de la banana para evitar el exceso de azúcar y lograr una textura cremosa. Además, es muy fácil de preparar y requiere pocos ingredientes. Se puede servir frío, solo o acompañado con un poco de yogur, frutas frescas o canela extra. ¡A disfrutar!