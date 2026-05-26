Risotto de calabaza y queso azul: una receta gourmet que se hace en 30 minutos

En este risotto, la calabaza y el queso azul crean un plato de contrastes que no deja a nadie indiferente. La calabaza se debe hornear antes de integrarse al arroz para concentrar su sabor y evitar que humedezca demasiado la cocción, y el queso azul se debe agregar al final, fuera del fuego, para que no se separe ni amargue. Por último, el arroz en esta receta debe quedar al dente. ¿Listos para empezar? ¡Manos a la obra!