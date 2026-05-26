Risotto de calabaza y queso azul: una receta gourmet que se hace en 30 minutos
Descubrí el secreto de un risotto perfecto con esta receta de calabaza y queso azul, ideal para una cena gourmet rápida.
En este risotto, la calabaza y el queso azul crean un plato de contrastes que no deja a nadie indiferente. La calabaza se debe hornear antes de integrarse al arroz para concentrar su sabor y evitar que humedezca demasiado la cocción, y el queso azul se debe agregar al final, fuera del fuego, para que no se separe ni amargue. Por último, el arroz en esta receta debe quedar al dente. ¿Listos para empezar? ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 porciones generosas)
- 1 taza de arroz arborio o carnaroli
- 300 g de calabaza (tipo butternut), en cubos
- 80 g de queso azul (tipo roquefort o gorgonzola)
- 1/2 cebolla, picada fina
- 1/2 vaso de vino blanco seco
- 1 litro de caldo de verduras, caliente
- 2 cucharadas de manteca fría
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 g de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta
- Nueces tostadas para decorar (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 200°C. Mezclá los cubos de calabaza con 1 cucharada de aceite, sal y pimienta. Distribuí en bandeja en capa única. Asá 25 minutos hasta que estén dorados y tiernos. Reservá.
- En una cacerola ancha, calentá el aceite restante a fuego medio. Agregá la cebolla y cociná 5 minutos hasta transparente.
- Incorporá el arroz y revolvé 2 minutos hasta que los granos estén calientes al tacto y ligeramente transparentes en los bordes.
- Verté el vino blanco y revolvé hasta que se evapore completamente, unos 2 minutos.
- Agregá el primer cucharón de caldo caliente. Revolvé cada 30 segundos. Cuando el arroz absorba casi todo el líquido, agregá otro cucharón. Repetí durante 18-20 minutos. El arroz debe estar al dente.
- A los 15 minutos, incorporá la calabaza asada. Apagá el fuego. Agregá el queso azul desmenuzado, el parmesano y 1 cucharada de manteca fría. Mezclá enérgicamente 1 minuto hasta que quede cremoso y brillante.
- Agregá la manteca restante, mezclá. Probá de sal (el queso azul ya aporta). Serví inmediatamente con nueces tostadas si querés. ¡Y listo!