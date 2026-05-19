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Natillas caseras con galletas: la receta fácil para un postre perfecto

Receta de natillas caseras con galletas, un postre tradicional español, cremoso y fácil de preparar, perfecto para cualquier ocasión.

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Receta tradicional para que disfrutes en familia

Receta tradicional para que disfrutes en familia

Imagen creada por IA - MDZ

La receta de natillas caseras con galletas es uno de los postres más tradicionales y queridos de la cocina española. Su textura cremosa y su suave sabor a vainilla y canela las convierten en una opción perfecta para toda la familia. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para cualquier momento del día.

Una receta para sorprender
Una receta para sorprender

Una receta para sorprender

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 500 ml de leche
  • 4 yemas de huevo
  • 100 g de azúcar
  • 20 g de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 rama de canela
  • La piel de 1 limón
  • 8 galletas tipo María
  • Canela en polvo para decorar

Paso a paso para crear unas natillas caseras con galletas deliciosas

  • Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón hasta que esté a punto de hervir.
  • Retira del fuego y deja infusionar durante 10 minutos.
  • En un bol, bate las yemas con el azúcar y el almidón de maíz.
  • Retira la canela y el limón de la leche.
  • Añade poco a poco la leche caliente a la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
  • Lleva de nuevo al fuego y cocina sin dejar de remover hasta que espese.
  • Incorpora la vainilla y mezcla bien.
  • Reparte las natillas en recipientes individuales.
  • Coloca una galleta María sobre cada natilla y espolvorea canela.
  • Deja enfriar antes de servir.

Un postre con una receta sencilla
Una receta con una preparación sencilla

Una receta con una preparación sencilla

De la cocina a tu mesa

Las natillas con galletas son un postre clásico que nunca pasa de moda gracias a su sencillez y su delicioso sabor casero. La combinación de la crema suave con la textura de la galleta crea un equilibrio perfecto que gusta tanto a niños como a adultos. Además, es una receta muy fácil de elaborar y perfecta para preparar con antelación, ya que se disfruta especialmente fría. Su aroma a canela y limón aporta un toque tradicional e inconfundible que recuerda a los postres de toda la vida. Servidas en recipientes individuales, resultan ideales para reuniones familiares o comidas especiales. Sin duda, esta receta representa una de las elaboraciones más queridas y reconfortantes de la repostería española tradicional.

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