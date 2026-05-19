Natillas caseras con galletas: la receta fácil para un postre perfecto

La receta de natillas caseras con galletas es uno de los postres más tradicionales y queridos de la cocina española. Su textura cremosa y su suave sabor a vainilla y canela las convierten en una opción perfecta para toda la familia. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para cualquier momento del día.

Ingredientes

500 ml de leche

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

20 g de almidón de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 rama de canela

La piel de 1 limón

8 galletas tipo María

Canela en polvo para decorar

Paso a paso para crear unas natillas caseras con galletas deliciosas

Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón hasta que esté a punto de hervir.

junto con la y la piel de hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego y deja infusionar durante 10 minutos.

En un bol, bate las yemas con el azúcar y el almidón de maíz .

con el y el . Retira la canela y el limón de la leche .

y el de la . Añade poco a poco la leche caliente a la mezcla de yemas , removiendo constantemente.

caliente a la mezcla de , removiendo constantemente. Lleva de nuevo al fuego y cocina sin dejar de remover hasta que espese.

Incorpora la vainilla y mezcla bien.

y mezcla bien. Reparte las natillas en recipientes individuales.

en recipientes individuales. Coloca una galleta María sobre cada natilla y espolvorea canela .

sobre cada y espolvorea . Deja enfriar antes de servir.

Un postre con una receta sencilla Una receta con una preparación sencilla Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las natillas con galletas son un postre clásico que nunca pasa de moda gracias a su sencillez y su delicioso sabor casero. La combinación de la crema suave con la textura de la galleta crea un equilibrio perfecto que gusta tanto a niños como a adultos. Además, es una receta muy fácil de elaborar y perfecta para preparar con antelación, ya que se disfruta especialmente fría. Su aroma a canela y limón aporta un toque tradicional e inconfundible que recuerda a los postres de toda la vida. Servidas en recipientes individuales, resultan ideales para reuniones familiares o comidas especiales. Sin duda, esta receta representa una de las elaboraciones más queridas y reconfortantes de la repostería española tradicional.