Natillas caseras con galletas: la receta fácil para un postre perfecto
Receta de natillas caseras con galletas, un postre tradicional español, cremoso y fácil de preparar, perfecto para cualquier ocasión.
La receta de natillas caseras con galletas es uno de los postres más tradicionales y queridos de la cocina española. Su textura cremosa y su suave sabor a vainilla y canela las convierten en una opción perfecta para toda la familia. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para cualquier momento del día.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 20 g de almidón de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
- 8 galletas tipo María
- Canela en polvo para decorar
Paso a paso para crear unas natillas caseras con galletas deliciosas
- Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón hasta que esté a punto de hervir.
- Retira del fuego y deja infusionar durante 10 minutos.
- En un bol, bate las yemas con el azúcar y el almidón de maíz.
- Retira la canela y el limón de la leche.
- Añade poco a poco la leche caliente a la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
- Lleva de nuevo al fuego y cocina sin dejar de remover hasta que espese.
- Incorpora la vainilla y mezcla bien.
- Reparte las natillas en recipientes individuales.
- Coloca una galleta María sobre cada natilla y espolvorea canela.
- Deja enfriar antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Las natillas con galletas son un postre clásico que nunca pasa de moda gracias a su sencillez y su delicioso sabor casero. La combinación de la crema suave con la textura de la galleta crea un equilibrio perfecto que gusta tanto a niños como a adultos. Además, es una receta muy fácil de elaborar y perfecta para preparar con antelación, ya que se disfruta especialmente fría. Su aroma a canela y limón aporta un toque tradicional e inconfundible que recuerda a los postres de toda la vida. Servidas en recipientes individuales, resultan ideales para reuniones familiares o comidas especiales. Sin duda, esta receta representa una de las elaboraciones más queridas y reconfortantes de la repostería española tradicional.