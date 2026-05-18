Medialunas saludables: la receta fácil y deliciosa para disfrutar sin culpa

Esta receta de medialunas saludables es ideal para quienes buscan una versión más liviana de un clásico irresistible. Con harina integral y menos azúcar , logran una textura suave y un sabor delicioso. Es una preparación casera perfecta para desayunos, meriendas o acompañar el mate . ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 12 medialunas)

Harina integral — 300 gramos

Harina de trigo — 200 gramos

Levadura fresca — 25 gramos

Leche tibia — 250 mililitros

Miel — 40 gramos

Aceite — 60 mililitros

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Sal — 5 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear medialunas saludables deliciosas

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar las harinas con la sal.

3- Agregar la mezcla de levadura, la miel, el aceite, el huevo y la esencia de vainilla.

4- Amasar hasta lograr una masa suave y dejar leudar hasta duplicar su tamaño.

5- Estirar la masa y cortar triángulos.

6- Enrollar formando las medialunas.

7- Dejar descansar nuevamente durante 30 minutos.

8- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.

Receta saludable para que no resignes sabor Receta saludable para que no resignes sabor Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las medialunas saludables son una excelente alternativa para disfrutar un clásico argentino de forma más equilibrada. Esta receta combina harinas integrales y menos azúcar para lograr una textura suave y un sabor delicioso sin perder el espíritu tradicional. Son ideales para desayunos y meriendas acompañadas con café, té o mate. Además, se pueden rellenar con queso crema, mermeladas naturales o frutas frescas. Su preparación casera permite controlar mejor los ingredientes y obtener una versión más nutritiva. Estas medialunas caseras son prácticas, deliciosas y perfectas para cualquier día. ¡A disfrutar!.