Medialunas saludables: la receta fácil y deliciosa para disfrutar sin culpa
¿Buscás unas medialunas más saludables sin sacrificar el sabor? Descubrí la receta fácil con miel y menos azúcar para disfrutar sin culpa.
Esta receta de medialunas saludables es ideal para quienes buscan una versión más liviana de un clásico irresistible. Con harina integral y menos azúcar, logran una textura suave y un sabor delicioso. Es una preparación casera perfecta para desayunos, meriendas o acompañar el mate. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 medialunas)
- Harina integral — 300 gramos
- Harina de trigo — 200 gramos
- Levadura fresca — 25 gramos
- Leche tibia — 250 mililitros
- Miel — 40 gramos
- Aceite — 60 mililitros
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Sal — 5 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear medialunas saludables deliciosas
1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.
2- Mezclar las harinas con la sal.
3- Agregar la mezcla de levadura, la miel, el aceite, el huevo y la esencia de vainilla.
4- Amasar hasta lograr una masa suave y dejar leudar hasta duplicar su tamaño.
5- Estirar la masa y cortar triángulos.
6- Enrollar formando las medialunas.
7- Dejar descansar nuevamente durante 30 minutos.
8- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.
De la cocina a la mesa
Las medialunas saludables son una excelente alternativa para disfrutar un clásico argentino de forma más equilibrada. Esta receta combina harinas integrales y menos azúcar para lograr una textura suave y un sabor delicioso sin perder el espíritu tradicional. Son ideales para desayunos y meriendas acompañadas con café, té o mate. Además, se pueden rellenar con queso crema, mermeladas naturales o frutas frescas. Su preparación casera permite controlar mejor los ingredientes y obtener una versión más nutritiva. Estas medialunas caseras son prácticas, deliciosas y perfectas para cualquier día. ¡A disfrutar!.