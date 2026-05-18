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Medialunas saludables: la receta fácil y deliciosa para disfrutar sin culpa

¿Buscás unas medialunas más saludables sin sacrificar el sabor? Descubrí la receta fácil con miel y menos azúcar para disfrutar sin culpa.

Candela Spann

Esta receta de medialunas saludables es para que disfrutes de todo su sabor

Esta receta de medialunas saludables es para que disfrutes de todo su sabor

Shutterstock

Esta receta de medialunas saludables es ideal para quienes buscan una versión más liviana de un clásico irresistible. Con harina integral y menos azúcar, logran una textura suave y un sabor delicioso. Es una preparación casera perfecta para desayunos, meriendas o acompañar el mate. ¡Manos a la obra!.

Excelente receta para medialunas más saludables
Excelente receta para medialunas m&aacute;s saludables

Excelente receta para medialunas más saludables

Ingredientes (rinde 12 medialunas)

  • Harina integral — 300 gramos
  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Levadura fresca — 25 gramos
  • Leche tibia — 250 mililitros
  • Miel — 40 gramos
  • Aceite — 60 mililitros
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Sal — 5 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear medialunas saludables deliciosas

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar las harinas con la sal.

3- Agregar la mezcla de levadura, la miel, el aceite, el huevo y la esencia de vainilla.

4- Amasar hasta lograr una masa suave y dejar leudar hasta duplicar su tamaño.

5- Estirar la masa y cortar triángulos.

6- Enrollar formando las medialunas.

7- Dejar descansar nuevamente durante 30 minutos.

8- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.

Receta saludable para que no resignes sabor
Receta saludable para que no resignes sabor

Receta saludable para que no resignes sabor

De la cocina a la mesa

Las medialunas saludables son una excelente alternativa para disfrutar un clásico argentino de forma más equilibrada. Esta receta combina harinas integrales y menos azúcar para lograr una textura suave y un sabor delicioso sin perder el espíritu tradicional. Son ideales para desayunos y meriendas acompañadas con café, o mate. Además, se pueden rellenar con queso crema, mermeladas naturales o frutas frescas. Su preparación casera permite controlar mejor los ingredientes y obtener una versión más nutritiva. Estas medialunas caseras son prácticas, deliciosas y perfectas para cualquier día. ¡A disfrutar!.

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