Medialunas rellenas irresistibles: receta casera con crema pastelera

Esta receta de medialunas rellenas con crema pastelera es perfecta para lucirte con una factura casera bien argentina. Suaves, doradas y con un relleno cremoso irresistible, son ideales para acompañar el mate o el café . Aunque llevan tiempo de levado, el resultado vale totalmente la pena y sorprende a todos.

La receta se puede rellenar con distintos sabores.

Una de las más pedidas en las panaderías argentinas

100 mililitros de agua.

100 gramos de azúcar.

Paso a paso para crear medialunas rellenas con crema pastelera deliciosas

1- Disolvé la levadura en la leche tibia junto con una parte del azúcar.

2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la mezcla de levadura.

3- Amasá y agregá la manteca hasta lograr una masa suave.

4- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.

5- Estirá la masa y cortá triángulos para formar las medialunas.

6- Enrollá desde la base hacia la punta y colocalas en una bandeja.

7- Dejá levar nuevamente y llevá a horno medio hasta dorar.

8- Para la crema pastelera, calentá la leche con la vainilla.

9- Mezclá las yemas, el azúcar y la maicena, e incorporá la leche caliente.

10- Cociná hasta espesar y dejá enfriar.

11- Rellená las medialunas con la crema pastelera.

12- Prepará el almíbar y pincelá para dar brillo.

Esta receta es una irresistible tentación La receta requiere tiempo de levado para mejor textura. Lo Saldes

De la cocina a la mesa

Esta receta de medialunas rellenas con crema pastelera es ideal para una merienda especial o para darte un gusto bien casero. La combinación de la masa esponjosa con el relleno cremoso las convierte en una verdadera delicia. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una textura perfecta. Además, podés variar el relleno con dulce de leche o chocolate. Servilas frescas, con un toque de almíbar para dar brillo y sabor. ¡Una delicia!.