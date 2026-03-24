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Prepará tu propio dulce de leche casero con esta receta paso paso

Aprendé a hacer dulce de leche casero con esta receta clásica argentina que logra una textura suave y un sabor intenso.

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Nada más rico que un dulce de leche casero.

Nada más rico que un dulce de leche casero.

El dulce de leche es, sin dudas, uno de los grandes emblemas de la cocina argentina. Presente en postres, tortas, facturas o simplemente sobre una tostada, su sabor forma parte de la identidad cotidiana. El proceso de la receta invita a tomarse el tiempo para cocinar lentamente, permitiendo que la leche y el azúcar se transformen poco a poco hasta lograr esa textura espesa y ese color característico.

El resultado es un dulce de leche más auténtico, con un sabor profundo y una textura que se puede ajustar según el punto de cocción. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 300 g de azúcar
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Disfrutálo cuchara a cuchara
¡La receta más rica!

¡La receta más rica!

Paso a paso de la receta

  1. Colocar la leche y el azúcar en una olla amplia. Mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva.
  2. Incorporar el bicarbonato de sodio y mezclar. Esto ayudará a lograr el color característico.
  3. Llevar la olla a fuego medio y cocinar, revolviendo constantemente.
  4. A medida que la mezcla se caliente, comenzará a cambiar de color y a espesar.
  5. Cuando empiece a tomar color más oscuro, reducir el fuego para evitar que se queme.
  6. Seguir mezclando para que no se pegue en el fondo de la olla.
  7. Cocinar hasta que tenga una consistencia espesa y cremosa.
  8. Incorporar la esencia de vainilla al final, si se desea.
  9. Retirar del fuego y dejar enfriar. Al enfriarse, el dulce de leche tomará más cuerpo. ¡Y listo!

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