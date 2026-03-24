Prepará tu propio dulce de leche casero con esta receta paso paso
Aprendé a hacer dulce de leche casero con esta receta clásica argentina que logra una textura suave y un sabor intenso.
El dulce de leche es, sin dudas, uno de los grandes emblemas de la cocina argentina. Presente en postres, tortas, facturas o simplemente sobre una tostada, su sabor forma parte de la identidad cotidiana. El proceso de la receta invita a tomarse el tiempo para cocinar lentamente, permitiendo que la leche y el azúcar se transformen poco a poco hasta lograr esa textura espesa y ese color característico.
El resultado es un dulce de leche más auténtico, con un sabor profundo y una textura que se puede ajustar según el punto de cocción. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 300 g de azúcar
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso de la receta
- Colocar la leche y el azúcar en una olla amplia. Mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva.
- Incorporar el bicarbonato de sodio y mezclar. Esto ayudará a lograr el color característico.
- Llevar la olla a fuego medio y cocinar, revolviendo constantemente.
- A medida que la mezcla se caliente, comenzará a cambiar de color y a espesar.
- Cuando empiece a tomar color más oscuro, reducir el fuego para evitar que se queme.
- Seguir mezclando para que no se pegue en el fondo de la olla.
- Cocinar hasta que tenga una consistencia espesa y cremosa.
- Incorporar la esencia de vainilla al final, si se desea.
- Retirar del fuego y dejar enfriar. Al enfriarse, el dulce de leche tomará más cuerpo. ¡Y listo!