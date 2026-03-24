Prepará tu propio dulce de leche casero con esta receta paso paso

El dulce de leche es, sin dudas, uno de los grandes emblemas de la cocina argentina. Presente en postres, tortas, facturas o simplemente sobre una tostada, su sabor forma parte de la identidad cotidiana. El proceso de la receta invita a tomarse el tiempo para cocinar lentamente, permitiendo que la leche y el azúcar se transformen poco a poco hasta lograr esa textura espesa y ese color característico.