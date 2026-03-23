Calamares a la romana: receta tradicional española, fácil y totalmente deliciosa
Receta tradicional de calamares a la romana, crujientes por fuera y tiernos por dentro, perfecta para disfrutar el sabor del mar en casa fácilmente.
Esta receta de calamares a la romana es un clásico imprescindible de la cocina española, perfecta para disfrutar en verano junto al mar o en casa. Con un rebozado ligero y crujiente, estos calamares destacan por su sabor suave y textura tierna, convirtiéndose en una opción deliciosa, rápida y muy popular en bares y restaurantes. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- 500 gramos de calamares limpios en anillas
- 150 gramos de harina de trigo
- 1 unidad de huevo
- 150 mililitros de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta
- 500 mililitros de aceite de oliva para freír
- 1 unidad de limón (opcional para servir)
Paso a paso para crear calamares a la romana deliciosos
1- Lava y seca bien los calamares para evitar que el rebozado se desprenda durante la fritura.
2- En un bol, mezcla la harina, la sal y la pimienta.
3- Añade el huevo y la leche poco a poco, batiendo hasta obtener una masa ligera y sin grumos.
4- Calienta el aceite de oliva en una sartén profunda hasta que esté bien caliente.
5- Pasa los calamares por la mezcla asegurándote de que queden bien cubiertos.
6- Fríe los calamares en tandas pequeñas para mantener la temperatura del aceite.
7- Cocina hasta que estén dorados y crujientes, aproximadamente 2-3 minutos.
8- Retira y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
9- Sirve inmediatamente con limón si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de calamares a la romana en casa es una forma sencilla de llevar un clásico de la gastronomía española directamente a tu mesa. El secreto está en utilizar calamares frescos, un rebozado equilibrado y un buen aceite de oliva caliente. Servidos recién hechos, conservan ese contraste perfecto entre exterior crujiente e interior tierno. Acompañados con un toque de limón o incluso una salsa suave, se convierten en un plato irresistible. Ideales para compartir, estos calamares son sinónimo de verano, tapeo y momentos relajados alrededor de la comida. ¡A disfrutar!