Descubre la receta de huevos en vinagre encurtidos para snacks caseros

Esta receta de huevos en vinagre encurtidos es ideal para quienes buscan una preparación diferente, sabrosa y fácil de conservar. El encurtido aporta un sabor intenso y ligeramente ácido que transforma por completo los huevos . Son ideales y perfectos para picadas, ensaladas o snacks. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 1 frasco)

Huevo — 8 unidades (480 gramos)

Vinagre — 500 mililitros

Agua — 250 mililitros

Sal — 10 gramos

Azúcar — 10 gramos

Ajo — 2 dientes

Laurel — 2 hojas

Pimienta en grano — 5 gramos

Paso a paso para crear huevos en vinagre encurtidos deliciosos

1- Hervir los huevos durante 10 minutos y pelarlos.

2- Colocar el vinagre, el agua, la sal y el azúcar en una olla.

3- Agregar el ajo, el laurel y la pimienta en grano.

4- Hervir la mezcla durante 5 minutos y dejar entibiar.

5- Colocar los huevos en un frasco limpio.

6- Cubrir con el líquido de encurtido.

7- Tapar y llevar a la heladera durante al menos 24 horas antes de consumir.

Con esta receta podrás disfrutar de estos huevos cuando lo desees Con esta receta podrás disfrutar de estos huevos cuando lo desees Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los huevos en vinagre encurtidos son una preparación clásica y muy versátil que se puede disfrutar de muchas maneras. Esta receta combina el sabor suave del huevo con un encurtido aromático y ligeramente ácido que le aporta personalidad. Son ideales para sumar a picadas, ensaladas, sandwiches o simplemente comer solos. Además, se conservan muy bien en heladera, lo que los hace prácticos para tener listos en cualquier momento. Se pueden variar las especias según el gusto personal. Estos huevos caseros son originales, fáciles de hacer y muy sabrosos. ¡A disfrutar!.