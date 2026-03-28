Revuelto gramajo: receta simple, abundante y lleno de sabor

Esta receta de revuelto gramajo es un clásico de la cocina argentina, ideal para resolver una comida rápida sin resignar sabor. Con ingredientes simples como papas , huevos y jamón , logra una combinación irresistible. Perfecto para almuerzos o cenas, es una opción abundante, casera y muy fácil de preparar.

La receta es un clásico de bodegones argentinos.

1- Pelá y cortá las papas en tiras finas tipo pay .

2- Freí las papas en abundante aceite hasta que estén doradas y crocantes.

4- En otra sartén, salteá la cebolla hasta que esté transparente.

5- Agregá el jamón cocido cortado en tiras y las arvejas.

6- Incorporá las papas fritas y mezclá bien.

7- Batí los huevos y volcálos en la preparación.

8- Cociná revolviendo hasta que el huevo esté en su punto.

9- Salpimentá y serví caliente.

Receta paso a paso de revuelto gramajo Revuelto gramajo casero: receta fácil, rápida y deliciosa Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Esta receta de revuelto Gramajo es perfecta para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y bien argentina. Su combinación de papas crocantes, huevos cremosos y jamón lo convierte en un plato irresistible. Además, podés adaptarlo sumando ingredientes como pollo o panceta. Es ideal para compartir en familia o para resolver una cena sin complicaciones. El secreto está en no sobrecocinar los huevos para mantener su textura suave. Sin dudas, una plato clásico que nunca falla y siempre deja a todos satisfechos. ¡A la mesa...!.