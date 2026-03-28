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Revuelto gramajo: receta simple, abundante y lleno de sabor

Disfrutá esta receta de revuelto gramajo casero, clásico argentino con papas, huevo y jamón, ideal para una comida rápida, abundante y llena de sabor.

El secreto revelado en esta receta del revuelto gramajo más rico

El secreto revelado en esta receta del revuelto gramajo más rico

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de revuelto gramajo es un clásico de la cocina argentina, ideal para resolver una comida rápida sin resignar sabor. Con ingredientes simples como papas, huevos y jamón, logra una combinación irresistible. Perfecto para almuerzos o cenas, es una opción abundante, casera y muy fácil de preparar.

Agasajate con esta receta de revuelto gramajo
La receta es un clásico de bodegones argentinos.

La receta es un clásico de bodegones argentinos.

Rinde: 3 porciones

Ingredientes

  • 400 gramos de papas.
  • 200 gramos de jamón cocido.
  • 4 huevos.
  • 100 gramos de cebolla.
  • 50 gramos de arvejas.
  • 30 mililitros de aceite.
  • 2 gramos de sal.
  • 1 gramo de pimienta.

Paso a paso para crear un revuelto gramajo delicioso

1- Pelá y cortá las papas en tiras finas tipo pay.

2- Freí las papas en abundante aceite hasta que estén doradas y crocantes.

3- Retiralas y escurrilas bien.

4- En otra sartén, salteá la cebolla hasta que esté transparente.

5- Agregá el jamón cocido cortado en tiras y las arvejas.

6- Incorporá las papas fritas y mezclá bien.

7- Batí los huevos y volcálos en la preparación.

8- Cociná revolviendo hasta que el huevo esté en su punto.

9- Salpimentá y serví caliente.

Receta paso a paso de revuelto gramajo
Revuelto gramajo casero: receta fácil, rápida y deliciosa

Revuelto gramajo casero: receta fácil, rápida y deliciosa

De la cocina a la mesa

Esta receta de revuelto Gramajo es perfecta para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y bien argentina. Su combinación de papas crocantes, huevos cremosos y jamón lo convierte en un plato irresistible. Además, podés adaptarlo sumando ingredientes como pollo o panceta. Es ideal para compartir en familia o para resolver una cena sin complicaciones. El secreto está en no sobrecocinar los huevos para mantener su textura suave. Sin dudas, una plato clásico que nunca falla y siempre deja a todos satisfechos. ¡A la mesa...!.

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