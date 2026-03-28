Revuelto gramajo: receta simple, abundante y lleno de sabor
Disfrutá esta receta de revuelto gramajo casero, clásico argentino con papas, huevo y jamón, ideal para una comida rápida, abundante y llena de sabor.
Esta receta de revuelto gramajo es un clásico de la cocina argentina, ideal para resolver una comida rápida sin resignar sabor. Con ingredientes simples como papas, huevos y jamón, logra una combinación irresistible. Perfecto para almuerzos o cenas, es una opción abundante, casera y muy fácil de preparar.
Rinde: 3 porciones
Ingredientes
- 400 gramos de papas.
- 200 gramos de jamón cocido.
- 4 huevos.
- 100 gramos de cebolla.
- 50 gramos de arvejas.
- 30 mililitros de aceite.
- 2 gramos de sal.
- 1 gramo de pimienta.
Paso a paso para crear un revuelto gramajo delicioso
1- Pelá y cortá las papas en tiras finas tipo pay.
2- Freí las papas en abundante aceite hasta que estén doradas y crocantes.
3- Retiralas y escurrilas bien.
4- En otra sartén, salteá la cebolla hasta que esté transparente.
5- Agregá el jamón cocido cortado en tiras y las arvejas.
6- Incorporá las papas fritas y mezclá bien.
7- Batí los huevos y volcálos en la preparación.
8- Cociná revolviendo hasta que el huevo esté en su punto.
9- Salpimentá y serví caliente.
De la cocina a la mesa
Esta receta de revuelto Gramajo es perfecta para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y bien argentina. Su combinación de papas crocantes, huevos cremosos y jamón lo convierte en un plato irresistible. Además, podés adaptarlo sumando ingredientes como pollo o panceta. Es ideal para compartir en familia o para resolver una cena sin complicaciones. El secreto está en no sobrecocinar los huevos para mantener su textura suave. Sin dudas, una plato clásico que nunca falla y siempre deja a todos satisfechos. ¡A la mesa...!.