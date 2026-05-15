La receta ideal: crumble de manzana sin azúcar, para disfrutar sin culpa
La receta de crumble de manzana sin azúcar te permite disfrutar de un postre casero, fácil y equilibrado. Preparalo y disfrutá de un sabor único.
Esta receta de crumble de manzana sin azúcar es ideal para quienes buscan un postre saludable, cálido y lleno de sabor. Las manzanas aportan dulzura natural y la cubierta crocante completa una combinación irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para disfrutar algo perfecto y más liviano. ¡Manos a la obra!
En pocas palabras
- Receta saludable: Descubre un delicioso crumble de manzana sin azúcar, ideal para un postre equilibrado.
- Ingredientes clave: Combina manzanas frescas con avena, harina de almendras y nueces para un toque crocante.
- Preparación sencilla: Horneado a 180°C durante 30-35 minutos, este crumble es fácil y rápido de hacer.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Para el relleno:
- Manzanas — 4 unidades
- Canela — 3 gramos
- Jugo de limón — 20 mililitros
Para el crumble:
- Avena arrollada — 150 gramos
- Harina de almendras — 80 gramos
- Manteca — 80 gramos
- Edulcorante apto cocción — 40 gramos
- Nueces — 60 gramos
Paso a paso para crear crumble de manzana sin azúcar delicioso
1- Pelar y cortar las manzanas en cubos.
2- Mezclar las manzanas con la canela y el jugo de limón.
3- Colocar en una fuente para horno.
4- Mezclar la avena arrollada, la harina de almendras, el edulcorante y las nueces picadas.
5- Agregar la manteca fría y desarmar con las manos hasta formar migas.
6- Cubrir las manzanas con el crumble.
7- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta dorar.
De la cocina a la mesa
El crumble de manzana sin azúcar es una excelente alternativa para disfrutar un postre más saludable y natural. Esta receta combina la dulzura propia de las frutas con una cubierta crocante hecha con avena y frutos secos. Es ideal para servir tibio, solo o acompañado con yogur natural. Además, se prepara fácilmente y con ingredientes simples. La canela aporta un aroma irresistible que realza el sabor de las manzanas. Este crumble casero es práctico, nutritivo y perfecto para quienes buscan opciones dulces más equilibradas. ¡A disfrutar!