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La receta ideal: crumble de manzana sin azúcar, para disfrutar sin culpa

La receta de crumble de manzana sin azúcar te permite disfrutar de un postre casero, fácil y equilibrado. Preparalo y disfrutá de un sabor único.

Candela Spann

Crumble de manzana sin azúcar delicioso, la receta

Crumble de manzana sin azúcar delicioso, la receta

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de crumble de manzana sin azúcar es ideal para quienes buscan un postre saludable, cálido y lleno de sabor. Las manzanas aportan dulzura natural y la cubierta crocante completa una combinación irresistible. Es una delicia fácil y perfecta para disfrutar algo perfecto y más liviano. ¡Manos a la obra!

En pocas palabras

  • Receta saludable: Descubre un delicioso crumble de manzana sin azúcar, ideal para un postre equilibrado.
  • Ingredientes clave: Combina manzanas frescas con avena, harina de almendras y nueces para un toque crocante.
  • Preparación sencilla: Horneado a 180°C durante 30-35 minutos, este crumble es fácil y rápido de hacer.
Resumen generado por Thinkindot AI

Una deliciosa porción de crumble de manzana sin azúcar, receta increíble
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Una deliciosa porción de crumble de manzana sin azúcar, receta increíble

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Para el relleno:

  • Manzanas — 4 unidades
  • Canela — 3 gramos
  • Jugo de limón — 20 mililitros

Para el crumble:

  • Avena arrollada — 150 gramos
  • Harina de almendras — 80 gramos
  • Manteca — 80 gramos
  • Edulcorante apto cocción — 40 gramos
  • Nueces — 60 gramos

Paso a paso para crear crumble de manzana sin azúcar delicioso

1- Pelar y cortar las manzanas en cubos.

2- Mezclar las manzanas con la canela y el jugo de limón.

3- Colocar en una fuente para horno.

4- Mezclar la avena arrollada, la harina de almendras, el edulcorante y las nueces picadas.

5- Agregar la manteca fría y desarmar con las manos hasta formar migas.

6- Cubrir las manzanas con el crumble.

7- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta dorar.

Desayuno saludable, crumble de manzana sin azúcar, la receta
Desayuno saludable, crumble de manzana sin az&uacute;car, la receta

Desayuno saludable, crumble de manzana sin azúcar, la receta

De la cocina a la mesa

El crumble de manzana sin azúcar es una excelente alternativa para disfrutar un postre más saludable y natural. Esta receta combina la dulzura propia de las frutas con una cubierta crocante hecha con avena y frutos secos. Es ideal para servir tibio, solo o acompañado con yogur natural. Además, se prepara fácilmente y con ingredientes simples. La canela aporta un aroma irresistible que realza el sabor de las manzanas. Este crumble casero es práctico, nutritivo y perfecto para quienes buscan opciones dulces más equilibradas. ¡A disfrutar!

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