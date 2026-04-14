Sin azúcar y apto para celíacos: la receta del budín saludable

Cada vez las personas se inclinan más por la cocina saludable hacia alternativas que cuiden el cuerpo sin resignar el placer. Existe una receta apta para celíacos sin azúcar para preparar un budín de naranja y yogur exquisito.

Con esta receta se puede preparar un budín con textura esponjosa con aroma a cítrico de manera muy sencilla . Lo que hace especial a esta preparación es el yogur como agente de humedad logrando así que la ausencia de gluten sea imperceptible.

En primer lugar, hay que precalentar el horno a 180 grados. Aceitar el molde para el budín con productos certificados sin gluten. Lavar las naranjas y rallar la parte superficial, extraer el jugo.

En un recipiente amplio, batir los huevos con el endulzante hasta que la mezcla duplique su volumen y se vea pálida y espumosa. Sumar el yogur, el aceite, el jugo y la ralladura. Mezclar suavemente hasta que la preparación sea uniforme. Incorporar secos: harina de almendras, polvo de hornear e integrar a la mezcla líquida con movimientos envolventes para que no queden grumos.

Por último, hornear entre 35 y 45 minutos. Dejar atemperar antes de desmoldar para evitar que se rompa.