Bananas caramelizadas: la receta perfecta para sorprender
Las bananas caramelizadas tienen una receta simple que, sin embargo, sorprende por su resultado. Con pocos ingredientes, y en pocos minutos, se logra un postre dulce y con una textura irresistible. Es una opción perfecta para servir sola, con helado o incluso como acompañamiento de otros postres. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 3 bananas
- 80 g de azúcar
- 30 g de manteca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso de la receta
- Pelar y cortar las bananas en rodajas o a lo largo.
- Derretir la manteca en una sartén.
- Agregar el azúcar y dejar que se forme el caramelo.
- Incorporar las bananas.
- Cocinar unos minutos hasta que estén doradas.
- Dar vuelta con cuidado.
- Agregar vainilla si se desea.
- Cocinar un minuto más.
- Retirar del fuego.
- Servir tibias. ¡Y listo!