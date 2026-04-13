Esta receta de cookies de avena sin azúcar se convertirá en tu salvación saludable
Receta de cookies de avena sin azúcar, una opción saludable, fácil y nutritiva ideal para desayunos o meriendas.
Esta receta de cookies de avena sin azúcar es ideal para quienes buscan una opción dulce más saludable. La avena y la banana aportan dulzor natural y una textura suave, logrando galletitas ricas y nutritivas. Es una delicia simple, rápida y perfecta para desayunos o meriendas sin culpa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 cookies)
- Avena arrollada — 200 gramos
- Banana madura — 2 unidades
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Canela — 2 gramos
- Chips de chocolate sin azúcar (opcional) — 60 gramos
- Nueces picadas (opcional) — 40 gramos
Paso a paso para crear cookies de avena sin azúcar deliciosas
1- Pisar la banana hasta obtener un puré.
2- Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la canela.
3- Incorporar la avena arrollada y mezclar bien.
4- Agregar los chips de chocolate sin azúcar o las nueces picadas si se desea.
5- Formar pequeñas porciones y colocarlas en una placa para horno.
6- Hornear a 180 °C durante 15 minutos hasta que las cookies de avena sin azúcar estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las cookies de avena sin azúcar son una alternativa ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin dejar de disfrutar algo dulce. Esta receta aprovecha el dulzor natural de la banana para reemplazar el azúcar, logrando una textura suave y un sabor agradable. Además, la avena aporta fibra y hace que las galletitas sean más saciantes. Son muy fáciles de preparar y perfectas para tener listas durante la semana. Se pueden combinar con frutos secos o chocolate sin azúcar para variar. Estas cookies son una opción práctica, saludable y deliciosa para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!