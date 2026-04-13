Receta de brownie de banana: saludable, delicioso y listo en simples pasos
Receta de brownie de banana saludable, un postre húmedo, dulce y fácil hecho con ingredientes simples y sin excesos.
Esta receta de brownie de banana saludable es ideal para quienes buscan un postre dulce sin excesos. La banana aporta dulzor natural y humedad, logrando un brownie suave y rico sin necesidad de mucha azúcar. Es una delicia simple, nutritiva y perfecta para disfrutar sin culpa en cualquier momento. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Banana madura — 3 unidades
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Cacao amargo — 50 gramos
- Avena molida — 120 gramos
- Miel — 40 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Chocolate picado (opcional) — 60 gramos
Paso a paso para crear un brownie de banana saludable delicioso
1- Pisar la banana hasta formar un puré.
2- Agregar los huevos, la miel y la esencia de vainilla.
3- Incorporar el cacao amargo, la avena molida y el polvo de hornear.
4- Agregar el chocolate picado si se desea.
5- Volcar la mezcla en un molde y hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos.
6- Dejar enfriar antes de cortar el brownie de banana saludable.
De la cocina a la mesa
El brownie de banana saludable es una excelente opción para quienes quieren algo dulce pero más nutritivo. Esta receta utiliza la banana como base para aportar dulzor y textura, evitando el uso excesivo de azúcar refinada. Además, la avena y el cacao suman sabor y valor nutricional. Es un postre fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día, ya sea desayuno, merienda o incluso como snack. Se puede acompañar con frutas, yogur o frutos secos para hacerlo aún más completo. Este brownie demuestra que lo saludable también puede ser delicioso. ¡A disfrutar!