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Receta de brownie de banana: saludable, delicioso y listo en simples pasos

Receta de brownie de banana saludable, un postre húmedo, dulce y fácil hecho con ingredientes simples y sin excesos.

Candela Spann

Brownie de banana, la receta definitiva

Brownie de banana, la receta definitiva

Shutterstock

Esta receta de brownie de banana saludable es ideal para quienes buscan un postre dulce sin excesos. La banana aporta dulzor natural y humedad, logrando un brownie suave y rico sin necesidad de mucha azúcar. Es una delicia simple, nutritiva y perfecta para disfrutar sin culpa en cualquier momento. ¡Manos a la obra!

Un brownie de banana delicioso para disfrutar
Un brownie de banana delicioso para disfrutar

Un brownie de banana delicioso para disfrutar

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Banana madura — 3 unidades
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Cacao amargo — 50 gramos
  • Avena molida — 120 gramos
  • Miel — 40 gramos
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Chocolate picado (opcional) — 60 gramos

Paso a paso para crear un brownie de banana saludable delicioso

1- Pisar la banana hasta formar un puré.

2- Agregar los huevos, la miel y la esencia de vainilla.

3- Incorporar el cacao amargo, la avena molida y el polvo de hornear.

4- Agregar el chocolate picado si se desea.

5- Volcar la mezcla en un molde y hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos.

6- Dejar enfriar antes de cortar el brownie de banana saludable.

Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta
Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta

Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta

De la cocina a la mesa

El brownie de banana saludable es una excelente opción para quienes quieren algo dulce pero más nutritivo. Esta receta utiliza la banana como base para aportar dulzor y textura, evitando el uso excesivo de azúcar refinada. Además, la avena y el cacao suman sabor y valor nutricional. Es un postre fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día, ya sea desayuno, merienda o incluso como snack. Se puede acompañar con frutas, yogur o frutos secos para hacerlo aún más completo. Este brownie demuestra que lo saludable también puede ser delicioso. ¡A disfrutar!

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