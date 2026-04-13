Receta de brownie de banana: saludable, delicioso y listo en simples pasos

Esta receta de brownie de banana saludable es ideal para quienes buscan un postre dulce sin excesos. La banana aporta dulzor natural y humedad, logrando un brownie suave y rico sin necesidad de mucha azúcar. Es una delicia simple, nutritiva y perfecta para disfrutar sin culpa en cualquier momento. ¡Manos a la obra!

2- Agregar los huevos, la miel y la esencia de vainilla.

3- Incorporar el cacao amargo, la avena molida y el polvo de hornear.

4- Agregar el chocolate picado si se desea.

5- Volcar la mezcla en un molde y hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos.

6- Dejar enfriar antes de cortar el brownie de banana saludable.

Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta Shutterstock

De la cocina a la mesa

El brownie de banana saludable es una excelente opción para quienes quieren algo dulce pero más nutritivo. Esta receta utiliza la banana como base para aportar dulzor y textura, evitando el uso excesivo de azúcar refinada. Además, la avena y el cacao suman sabor y valor nutricional. Es un postre fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día, ya sea desayuno, merienda o incluso como snack. Se puede acompañar con frutas, yogur o frutos secos para hacerlo aún más completo. Este brownie demuestra que lo saludable también puede ser delicioso. ¡A disfrutar!