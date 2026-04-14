La planta que llena de color el jardín y es tendencia en otoño

Los que saben de jardín recomiendan una planta que despliega color esta temporada. Es de fácil cuidado y resistente.

Con la llegada del otoño, los paisajes se tiñen de ocre y el arce japonés surge como el aliado perfecto para quienes buscan impacto visual en el jardín. Esta planta es capaz de renovar cualquier rincón gracias a su vibrante follaje rojizo, aportando una calidez única sin demandar una dedicación excesiva.

El arce japonés: un protagonista del otoño Considerada la planta estrella de la temporada de otoño, el arce japonés destaca por su equilibrio entre belleza ornamental y robustez. Es una variedad que convive de gran manera con las temperaturas frescas y no requiere conocimientos avanzados de jardín, lo que la convierte en la opción predilecta para quienes recién se inician en la jardinería.

Gemini_Generated_Image_q2safmq2safmq2sa Una planta ideal para el otoño.

Su desarrollo controlado es otra ventaja competitiva: al tener un crecimiento pausado, es ideal para habitar en balcones, terrazas o patios pequeños. Solo requiere un lugar donde la luz sea indirecta y cuente con algún reparo contra las ráfagas de viento más intensas.

Claves para una planta radiante Para que la planta luzca impecable en el jardín, hay que prestar atención a estos pilares de cuidado: