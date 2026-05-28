El árbol argentino que atrae polinizadores y necesita pocos cuidados

El ceibo es uno de los árboles más elegidos por los amantes de la jardinería gracias a sus flores rojas y su capacidad para atraer colibríes . Además de aportar color y vida al jardín , puede adaptarse muy bien a patios y espacios pequeños.

Esta especie, considerada la flor nacional argentina, recibe el nombre científico Erythrina crista-galli. Su denominación proviene del griego erythros, que significa rojo, mientras que crista-galli hace referencia a la cresta del gallo por el intenso color de sus flores.

Uno de los principales atractivos del ceibo es su capacidad para atraer polinizadores. Sus flores poseen una gran cantidad de néctar y un color rojo intenso que resulta especialmente llamativo para los colibríes . Durante la temporada de floración, estas aves suelen acercarse constantemente al árbol para alimentarse.

Aunque en condiciones naturales puede alcanzar varios metros de altura, el ceibo tolera muy bien las podas de formación. Esto permite mantenerlo en tamaños moderados , convirtiéndolo en una excelente opción para patios urbanos o jardines reducidos. Especialistas recomiendan ubicarlo en lugares con buena luz solar y protegerlo de las heladas intensas durante sus primeros años.

El ceibo necesita riegos moderados y un suelo con buen drenaje para desarrollarse correctamente. Durante la primavera y el verano atraviesa su etapa más vistosa gracias a la aparición de flores rojas intensas que llenan de color los espacios verdes.

La leyenda de Anahí

Además de su importancia ornamental, el ceibo también está rodeado de historia y tradición. Según una leyenda guaraní difundida por Argentina.gob.ar, el árbol nació a partir de Anahí, una joven indígena capturada por conquistadores españoles. La historia cuenta que, antes de morir en la hoguera, la joven comenzó a transformarse lentamente en árbol hasta convertirse en un ceibo de flores rojas, símbolo de valentía y resistencia.