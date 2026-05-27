El Arzobispado de Córdoba apartó al cura mencionado en una causa por presuntos abusos en un jardín

El Arzobispado de Córdoba confirmó este miércoles el apartamiento preventivo del sacerdote Alejandro Nicola del ámbito escolar de un Jardín de Infantes de Villa Carlos Paz , en medio de la investigación judicial por presuntos abusos contra niños y niñas de la institución educativa parroquial.

La decisión fue comunicada oficialmente por el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi , a través de un escrito difundido este 27 de mayo. Allí señaló que el sacerdote “tomará distancia momentáneamente del ámbito escolar” mientras avanza la investigación judicial.

El comunicado difundido este miércoles, señala: “En calidad de arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, y a partir de la dolorosa situación referida a presuntos abusos a niños y niñas del Jardín de Infantes ‘Niño Dios’ de la ciudad de Carlos Paz, ratifico la decisión sugerida por el Padre Alejandro Nicola de tomar distancia momentáneamente del ámbito escolar a la espera de la definición por parte de la Justicia”. El escrito lleva la firma del cardenal Rossi.

Cuatro casos denunciados

La causa es investigada por la fiscal del turno 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, en cuya dependencia se unificaron las cuatro denuncias existentes por presuntos delitos contra la integridad sexual de menores que concurren al jardín vinculado al Centro Parroquial Margarita A. de Paz.

Según trascendió, las acusaciones apuntan al mismo sacerdote en episodios que podrían haber ocurrido dentro de la institución educativa.

supuestos abusos sexuales en un jardincito

El caso comenzó a tomar dimensión pública luego de que, en mayo del año pasado, la madre de una niña de cuatro años realizara una presentación judicial, al encontrar sangre en la ropa interior de la menor. Con el correr de los meses se sumaron nuevas denuncias y testimonios de familias de la comunidad educativa.

Movilizaciones

En paralelo al avance judicial, familiares de alumnos realizaron movilizaciones en Villa Carlos Paz bajo las consignas “Las infancias sí se cuidan” y “El silencio no protege”, reclamando celeridad en la investigación y cuestionando la continuidad del sacerdote en funciones dentro de la institución.

Las protestas incluyeron marchas desde el Reloj Cucú hasta el establecimiento educativo, donde exigieron respuestas tanto de la Justicia como de las autoridades eclesiásticas.