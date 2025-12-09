"Un monstruo me arranca la piel", denuncian supuestos abusos en un jardín de infantes

La investigación por presuntos abusos sexuales denunciados por dos madres del Jardín de Infantes de un Centro Parroquial volvió a quedar en el centro de la escena judicial de Villa Carlos Paz , Córdoba. A siete meses de la primera presentación formal y con la feria judicial muy próxima crece la preocupación de las familias, que exigen avances concretos.

Este martes por la mañana, un grupo de madres, padres y allegados se manifestó frente a los Tribunales de Carlos Paz, para pedir avances en las causas a cargo de la fiscal del Tercer Turno, Jorgelina Gómez, y del fiscal del Segundo Turno, Ricardo Mazzuchi.

El abogado querellante Pablo Pigini —representante de ambas familias denunciantes— mantuvo una reunión con Gómez y con la secretaria de Mazzuchi. Según destacó, el expediente está a la espera de turnos para pericias fundamentales, entre ellas la Cámara Gesell, y existe la posibilidad de unificar las causas si los resultados muestran un nexo entre los casos.

“Una vez que se lleven a cabo las pericias y estén los resultados, van a seguir avanzando con la investigación”, dijo Pigini tras el encuentro. El abogado admitió la frustración de las madres por el tiempo transcurrido: “La primera denuncia es del 19 de mayo. Hace menos de un mes que soy querellante y, desde entonces, la causa empezó a moverse, pero queda mucho por hacer”.

Pigini también confirmó que no hay novedades sobre las cámaras de seguridad del día señalado por las madres. Aseguró que pidió formalmente que se requiera ese material al colegio —si existe—, pero recordó que el expediente está bajo secreto de sumario, lo que restringe la información disponible.

En la calle, una de las madres expresó su dolor ante la falta de avances en la investigación, al sentir que “todo ocurre demasiado lento” y temen que la feria judicial frene aún más los tiempos. Sin embargo, el abogado confía en que “antes del receso puedan concretarse al menos algunas de las medidas pendientes”.

Dos denuncias por abusos sexuales

Las madres denunciantes aseguran que desde mediados de año esperan respuestas que no llegan. En sus testimonios —presentados en el Polo de la Mujer y ratificados ante la Justicia— relataron episodios que las alertaron de inmediato: Una de las niñas llegó a su casa con una mancha de sangre en la ropa interior. La otra niña despertó de madrugada con temblores y gritos desesperados, mencionando “a un monstruo que le arranca la piel”.

Ambas familias señalaron que informaron a la institución escolar hace meses, pero que no recibieron explicaciones sobre qué pasó en la escuela ese día, ni sobre qué medidas se tomaron internamente.

comunicado centro parroquial

La protesta y el reclamo de ser escuchadas

El objetivo central de la manifestación fue lograr ser recibidas por los fiscales. La ausencia de ese encuentro generó malestar. Pigini actuó como puente, pero las madres insistieron en que esperan “respuestas claras y directas”.

Los comunicados emitidos por la escuela y por la fiscalía tras la protesta del viernes tampoco conformaron. “No alcanzan. Las madres quieren saber qué pasó con sus hijas. Eso es lo más importante”, remarcó el abogado.

Mientras el expediente aguarda definiciones para las pericias, las familias ya evalúan nuevas movilizaciones, incluso frente al colegio, si no hay avances en los próximos días.