Denuncias cruzadas y medidas fallidas: la dramática historia del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó

La doble tragedia en Coronel Suárez expone antecedentes de violencia, medidas vencidas y una secuencia de alertas que no logró evitar el desenlace.

La investigación por el caso donde un hombre mató a su hijo de 4 años y luego se suicidó en Coronel Suárez avanza mientras se revisan las denuncias previas, las medidas cautelares vencidas y los informes sociales que habían intervenido en el conflicto familiar. El caso generó conmoción local y reabrió el debate sobre los mecanismos de protección vigentes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su expareja para advertirle que se encontraba detenido en la ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén, y que tenía la intención de matar a su hijo Francisco y luego quitarse la vida. Minutos más tarde, la Policía halló a Suárez muerto por un disparo y al niño aún con vida, aunque herido de gravedad. El menor murió horas después en el hospital.

Los primeros reportes oficiales confirmaron que existían antecedentes de violencia familiar entre los padres y que las medidas de restricción vigentes habían vencido el 4 de diciembre. Según la reconstrucción preliminar, la mujer, integrante de la fuerza policial, había presentado una denuncia el 7 de noviembre solicitando una nueva medida de alejamiento.

Intervenciones previas y decisiones judiciales Cuatro días después de esa presentación, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, no hizo lugar al pedido y derivó el caso al Juzgado de Paz, además de activar la intervención del Servicio Social local. Ese mismo día, el organismo municipal requirió medidas de protección para el niño.

El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” y dispuso que el menor continuara teniendo contacto con su padre, argumentando que no se había detectado un riesgo extremo. Esa resolución quedó ahora bajo análisis dentro de la causa en curso.