Detuvieron a un hombre con antecendentes por vender luminarias públicas en Godoy Cruz

Un hombre con antecedentes por estafas y lesiones dolosas fue detenido al ser sorprendido vendiendo luces públicas en Godoy Cruz.

Un hombre de 51 años fue sorprendido intentando vender luces de las luminarias públicas en el departamento de Godoy Cruz. Por esto, efectivos de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) lo detuvieron y secuestraron los elementos estatales. Al identificarlo se supo que contaba con varios antecedentes.

Cómo vendía las luminarias El detenido le había puesto un valor de 200.000 pesos a cada foco de luz sustraído del cableado público, los que eran ofrecidos por medio de redes sociales. Allí, los uniformados pactaron un encuentro en calle Estrada de Godoy Cruz, donde el sospechoso llegó con cuatro luminarias.

Tras aprehenderlo, se procedió con la identificación del hombre, donde se supo que contaba con un extenso prontuario, marcado por casos de estafas, estelionatos y lesiones dolosas, entre otros.