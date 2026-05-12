Consoladores, una bolsa en la cabeza y BDSM: una actriz de OnlyFans mató a un hombre por una fantasía

Una creadora de OnlyFans fue declarada culpable de homicidio involuntario tras la muerte de un seguidor durante la grabación de un video de BDSM.

El trágico hecho ocurrió en San Diego, Estados Unidos, después de que una creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans grabara un video de BDSM (juego de rol erótico) junto a un seguidor, en el que lo asfixiaba y el hombre finalmente perdió la vida.

Según explicó Michaela Rylaarsdam (32) al Tribunal Superior de San Diego, el video consistía en ella pegándole botas de mujer a los pies del hombre con pegamento y atándolo con film transparente, lo que finalmente provocó que la víctima se asfixiara, después de haber estado al menos ocho minutos con una bolsa en su cabeza, sellada con cinta.

La revelación de la creadora de contenido de OnlyFans Todo esto sucedió mientras la cámara continuaba grabando y Michael Dale (56) se asfixiaba hasta finalmente fallecer. Incluso, la mujer reveló que continuó grabando. Según explicó Rylaarsdam, llamó a las autoridades cuando notó que la víctima comenzó a perder el conocimiento, pero el hombre falleció antes de que pudieran socorrerlo.

El hecho ocurrió en 2025, pero en los primeros días de mayo fue declarada culpable de homicidio involuntario después de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Allí se reconoció que actuó con “desprecio por la vida humana”, pero que no quiso asesinarlo de forma voluntaria, por lo que se espera que reciba una pena máxima de cuatro años de prisión.