Muere el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años

Leonid Radvinsky nació en Ucrania y creció en Chicago (EE.UU.), y en 2018 le compró la compañía a sus dos fundadores, radicados en Reino Unido, según información de OnlyFans.

La popularidad del sitio se disparó durante la pandemia de covid-19, lo que le permitió figurar en la lista anual de multimillonarios de Forbes apenas tres años después de la compra.

Falleció "de manera pacifica, después de una larga batalla contra el cáncer", confirmó OnlyFans en un comunicado en el que pedía privacidad para la familia.

Fundada en 2016, OnlyFans es una plataforma de redes sociales donde los creadores pueden publicar videos y fotos, y cobrar a sus suscriptores en forma de propinas o mediante una cuota mensual.

Los creadores comparten una amplia variedad de contenidos, que van desde videos de cocina hasta de fitness; sin embargo, la plataforma es más conocida por la pornografía y por la forma en que fomenta la conexión entre creadores y seguidores a través de transmisiones en vivo, mensajes personalizados y solicitudes directas de fotos y videos hechos a medida.

A cambio de alojar dicho material, OnlyFans se queda con una comisión del 20% de todos los pagos realizados.

Según su presentación más reciente ante el registro mercantil de Companies House, en 2024 la empresa generó unos ingresos de US $1.400 millones provenientes de transacciones por un valor superior a los US $9.100 millones y contaba con más de 377 millones de suscriptores.

Asimismo, la compañía informó que, durante ese año, cerca de 4,6 millones de creadores publicaban contenido en el sitio.

Polémicas

Getty Images Buscando expandir su marca, OnlyFans ahora patrocina diferentes eventos deportivos.

El auge en tamaño y popularidad bajo la propiedad de Radvinsky también atrajo el escrutinio de legisladores y reguladores debido a su contenido para adultos.

En 2024, los reguladores británicos iniciaron una investigación para determinar si los menores estaban accediendo a pornografía, una cuestión que la empresa atribuyó, en aquel momento, a un fallo técnico.

Finalmente, la reguladora Ofcom desestimó la investigación, pero le impuso a la firma una multa de aproximadamente US$1,4 millones por no haber respondido con exactitud a sus solicitudes de información sobre las medidas implementadas para verificar la edad de sus usuarios, quienes, en teoría, deben tener 18 años o más.

Varios años antes, la plataforma había sido acusada de no tomar medidas contra el contenido ilegal, incluido el material de abuso sexual infantil.

En medio de una creciente presión y escrutinio respecto a su contenido, OnlyFans anunció en agosto de 2021 sus planes de dejar de permitir material de carácter sexual en la plataforma.

Sin embargo, pocos días después dio un giro radical a dicha propuesta, tras enfrentarse a una intensa reacción adversa por parte de los usuarios y de los artistas de contenido para adultos.

La empresa también se ha visto envuelta en disputas legales con usuarios; entre ellos algunos que se sintieron estafados al descubrir que las conversaciones que creían mantener con creadores de OnlyFans eran, en realidad, gestionadas por terceros con una remuneración ínfima.

Hasta la fecha, ninguna de esas demandas ha prosperado.

Getty Images Además, OnlyFans patrocina todo tipo de lanzamientos: desde videojuegos hasta moda.

Radvinsky se graduó en Economía en la Universidad Northwestern y, más recientemente, residía en Florida, según su sitio web. Forbes estimó su patrimonio neto en US $4.700 millones.

El año pasado, había estado explorando la posibilidad de vender OnlyFans.

Además de OnlyFans, invirtió en empresas tecnológicas a través de una firma de capital de riesgo con sede en Florida, Leo.com.

Su labor filantrópica incluyó donaciones al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, según su sitio web.

Con reportería adicional de Liv McMahon

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC