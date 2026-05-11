El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes que el alto el fuego con Irán se encuentra en “estado crítico” después de recibir la respuesta enviada por el gobierno iraní a una propuesta de cese del fuego presentada por Washington. El mandatario calificó ese texto como “basura” y sostuvo que la tregua atraviesa una situación de máxima fragilidad.

Las declaraciones tuvieron lugar en el Salón Oval, donde Trump respondió preguntas de periodistas sobre la vigencia del alto el fuego. Ante la consulta, contestó: “Es increíblemente débil, diría yo”. Luego reforzó su evaluación sobre el estado de la negociación y vinculó esa posición con el contenido de la respuesta iraní.

“Lo consideraría más débil ahora mismo, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Pensé: ‘Van a hacerme perder el tiempo leyéndolo’. Diría que es uno de los más débiles ahora mismo, está en cuidados intensivos”, aseveró el presidente estadounidense.

Donald Trump dijo que el alto al fuego con Irán está en "cuidados intensivos": por qué tambalea

Trump también dijo que Irán había comunicado a su administración que permitiría la entrada de Estados Unidos para ayudar a extraer su uranio altamente enriquecido. Según el mandatario, esa postura fue modificada en la última propuesta de alto el fuego remitido por Teherán.

“Cambiaron de opinión porque no lo publicaron en el periódico”, afirmó Trump al referirse al giro que, según su versión, habría adoptado el gobierno iraní en el documento más reciente.

El presidente estadounidense señaló además que Washington pretende confiscar el uranio y obtener garantías de largo plazo sobre la no posesión de armas nucleares. “Queremos que Irán garantice la no posesión de armas nucleares durante un período muy largo y un par de cosas menores, pero simplemente no pueden llegar a ese punto. Así que aceptan nuestra propuesta y luego lo devuelven”, expresó.

De acuerdo con lo informado por CBS News, Trump vinculó la continuidad del alto el fuego con las condiciones nucleares incluidas en la propuesta de Estados Unidos. El eje del planteo, según sus declaraciones, está puesto en el destino del uranio altamente enriquecido y en compromisos vinculados con el programa nuclear iraní.

Por su parte, Irán no ha aceptado públicamente renunciar a su uranio enriquecido. El gobierno iraní sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y no ha expresado en público una decisión de entregar ese material bajo los términos señalados por el presidente estadounidense.