Tras el rechazo de Donald Trump, Irán defiende su propuesta de paz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán , Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es “desmesurada” después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , de quien, además, se conoció que visitará China del miércoles al viernes de esta misma semana.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada ”, dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como “razonables y responsables”.

El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.

También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Ormuz , busca solo garantizar una navegación segura en el estratégico paso.

“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, dijo sobre el rechazo de Donald Trump .

Las palabras de Bagaei se producen después de que Trump tildara la respuesta iraní a su propuesta para poner fin a la guerra como inaceptable.

Donald Trump (2) Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó la propuesta de Irán. Foto Efe EFE

"¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Las condiciones iraníes para el fin de la guerra incluyen que Estados Unidos pague reparaciones por el conflicto, reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos del país persa bloqueados en terceros países.

China confirma que Donald Trump visitará el país

La Cancillería china confirmó este lunes en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

La confirmación oficial llega dos días antes del inicio del viaje, después de que la Casa Blanca hubiera situado la visita en torno a esas fechas y de que Pekín, como es habitual en este tipo de eventos, no la hubiese confirmado hasta esta semana.

El viaje se produce tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en la ciudad surcoreana de Busan y estará precedido por las negociaciones comerciales que el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles en Seúl, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. Efe