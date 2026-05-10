Trump rechaza la respuesta de Irán y no ve un acuerdo inmediato: "Es totalmente inaceptable"

Donald Trump acusa a Maduro de "vaciar sus cárceles en Venezuela" y "forzar a la gente a irse".

Lo que parecía ser la recta final hacia la paz en Medio Oriente ha sufrido un brusco giro retórico. Tras una mañana marcada por advertencias extremas, Donald Trump volvió a manifestarse tras leer las condiciones enviadas por los negociadores iraníes. Su veredicto fue lapidario: “Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!”, sentenció el exmandatario, poniendo en duda la viabilidad del pacto en los términos actuales.

trump Truth Social/@realDonaldTrump

Este rechazo llega apenas horas después de que Trump lanzara un extenso comunicado acusando al régimen de Teherán de utilizar tácticas de dilación durante casi medio siglo. Para el líder republicano, la postura de Irán en la mesa de negociaciones no es más que una extensión de los "retrasos, retrasos, retrasos" que, según él, han caracterizado la relación desde hace 47 años.

Un ataque frontal a la herencia de Obama y Biden En su discurso previo, Trump no solo apuntó contra Irán, sino que utilizó la negociación para castigar duramente a sus predecesores demócratas. Recordó con indignación el envío de 1.700 millones de dólares en efectivo durante la presidencia de Barack Obama, describiéndolo como un acto de debilidad extrema que "vació los bancos de Washington" para beneficiar a quienes llamó "matones iraníes".

"Finalmente encontraron al mayor ingenuo de todos en un presidente débil y estúpido... ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden!", disparó Trump, vinculando la actual resistencia iraní con la falta de firmeza de la administración actual.