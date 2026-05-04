El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, en estado crítico en Estados Unidos

En un hospital de Estados Unidos, fue hospitalizado en estado crítico el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Donald Trump se refirió a él.

Rudy Giulani está peleando por su vida en un hospital de New York, Estados Unidos. Foto Efe

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico, si bien "estable", según ha anunciado un representante suyo que, sin indicar la razón del ingreso, ha afirmado que está "luchando", en un nosocomio de Estados Unidos.

"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico, pero estable", ha afirmado su portavoz Ted Goodman en un breve mensaje en redes, que ha definido a Giuliani como "un luchador que ha afrontado todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable".

El portavoz ha indicado que, "en estos momentos, está luchando con esa misma fuerza" y ha pedido a la sociedad que se una "en oración" al equipo del exalcalde.

Si bien Goodman no ha precisado la causa de la hospitalización, el propio Giulani afirmó a los espectadores de su programa, "America's Mayor Live", que tenía la voz "un poco afónica", por lo que no podría hablar "tan alto" como de costumbre en una emisión en la que tosió en repetidas ocasiones.

Rudy Giulani, destacado por Donald Trump Tras el anuncio de su portavoz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien Giulani fuera abogado, se ha referido también en redes la hospitalización de "un auténtico guerrero y, con diferencia, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York".