Francia descarta plan de Donald Trump para el estrecho de Ormuz: es "poco claro"

Así lo ha afirmado el mandatario francés en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este lunes en la capital de Armenia, Ereván, donde ha defendido que el encuentro demuestra que los europeos están construyendo sus "propias soluciones de seguridad".

"Si Estados Unidos está dispuesto a reabrir Ormuz, estupendo. Es lo que pedimos desde el principio. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza que sea en un marco que, por mi parte, me parece poco claro", ha señalado.

Macron ha recordado que los países europeos están coordinando una misión 'ad hoc' para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuya planificación militar se está dirigiendo en Londres. No obstante, ha expresado su deseo de que haya "una reapertura concertada entre Irán y Estados Unidos".

Donald Trump tiene un plan para Irán, pero Francia no lo comparte. Foto Efe

Francia pide un algo el fuego

"Es la única solución que permite reabrir de forma duradera el estrecho de Ormuz, garantizar la libre navegación, y hacerlo sin restricciones y sin peajes", ha proseguido el presidente francés.

Macron también ha vuelto a pedir que el alto al fuego en Líbano "sea respetado", ya que en las últimas horas "ha habido varias decenas de muertos más".

"Es esencial que el alto el fuego sea respetado. Es el compromiso que las partes han adquirido, y lo digo por la soberanía, la independencia de Líbano y la protección de la población civil", ha zanjado. Dpa