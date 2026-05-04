Tragedia en el crucero MV Hondius: identificaron a los fallecidos por hantavirus y revelaron cómo fue el contagio

La incertidumbre sobre el brote sanitario en el Atlántico Sur comienza a despejarse con datos estremecedores. Mientras el crucero MV Hondius arribaba este lunes 4 de mayo a las costas de Cabo Verde , se revelaron las identidades y el origen de las tres personas fallecidas durante la travesía que se inició en el puerto de Ushuaia .

A pesar de que el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego ratificó que la provincia no cuenta con registros históricos de la enfermedad y que el contagio no habría ocurrido en suelo fueguino, la trazabilidad del virus dentro de la embarcación ha puesto en alerta a las autoridades internacionales.

Según los últimos reportes médicos y consulares, las víctimas fatales pertenecen a un grupo de riesgo que presentó síntomas severos en plena navegación:

La situación sanitaria en el crucero sigue siendo delicada. Un ciudadano británico de 69 años debió ser evacuado hacia Johannesburgo, donde actualmente permanece internado en la unidad de cuidados intensivos .

Tercera víctima fatal: Se trata de un pasajero que aún permanece a bordo del MV Hondius . Su identidad se mantiene bajo reserva mientras se coordinan los trámites de repatriación en Cabo Verde.

Matrimonio neerlandés: El primer fallecido fue un hombre de 70 años , oriundo de los Países Bajos, quien murió a bordo del buque. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena , el territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años , también contrajo la enfermedad y, tras ser evacuada de urgencia a Sudáfrica , falleció en un hospital de Johannesburgo.

Por otro lado, otros dos pacientes afectados por el virus continúan en el barco. Se espera que, tras el atraque en Cabo Verde, sean trasladados de inmediato a un centro de salud local para ser sometidos a un estricto régimen de aislamiento, con el fin de evitar la propagación de una enfermedad que, si bien no suele ser de contagio interhumano masivo, ha mostrado una agresividad inusual en este brote.

El misterio del origen del contagio

El gran interrogante para los epidemiólogos es dónde y cómo se produjo el contacto inicial con el virus. El hantavirus se transmite generalmente por la inhalación de partículas provenientes de orina o excrementos de roedores infectados.

Dado que Tierra del Fuego ha negado sistemáticamente tener focos activos o registros de la enfermedad, las investigaciones se centran ahora en dos hipótesis, por un lado un contagio previo de los pasajeros en zonas endémicas de la cordillera andina antes de llegar a Ushuaia. Y por otra parte, la presencia accidental de un vector (roedor) dentro de los suministros o la estructura del buque.

El MV Hondius, que transportaba a unos 170 pasajeros y 70 tripulantes, permanece bajo observación internacional mientras se espera que los informes de las autopsias arrojen luz definitiva sobre este luctuoso episodio en el turismo antártico