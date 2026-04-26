Un crucero único en el mundo: lanzan la primera experiencia temática de hockey

El turismo de experiencias da un paso más en la región con una propuesta sin precedentes: el lanzamiento del primer crucero temático de hockey del mundo, una iniciativa que combina viaje, deporte y entretenimiento a bordo, pensada especialmente para fanáticos del hockey y viajeros que buscan algo distinto.

La travesía comenzará el 1 de febrero de 2027, con salida desde el Puerto de Buenos Aires, y propone diez días de navegación por destinos icónicos de Brasil y Uruguay, junto con una agenda exclusiva de actividades deportivas, charlas y encuentros con grandes referentes del hockey argentino.

Uno de los grandes atractivos del viaje será la participación de figuras históricas como Sergio Cachito Vigil, Magui Aicega y Macarena Rodríguez , quienes acompañarán a los pasajeros durante distintas instancias del recorrido. Clínicas de hockey abiertas, charlas motivacionales y espacios de intercambio forman parte de una propuesta que busca acercar a los deportistas con el público y revivir algunos de los momentos más destacados del hockey nacional, como la gesta de Las Leonas en Sídney 2000.

El crucero alterna días de navegación con programación temática y escalas en destinos turísticos de gran atractivo. El recorrido incluye paradas en Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Camboriú y Punta del Este, donde los pasajeros contarán con tiempo libre para recorrer playas, ciudades y paisajes, mientras que las actividades vinculadas al hockey se concentran principalmente a bordo.

Durante los días en alta mar se desarrollarán propuestas como el Hockey Fest, clínicas generales, charlas sobre liderazgo y motivación, y encuentros exclusivos tipo Meet & Greet, especialmente pensados para quienes opten por categorías superiores de cabina. Esta modalidad permite personalizar la experiencia según los intereses de cada viajero, un diferencial cada vez más valorado en el turismo de cruceros.

Turismo de experiencias: viajar más allá del destino

La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente dentro del sector turístico: los viajes temáticos, donde el contenido y las vivencias a bordo son tan importantes como los lugares visitados. En este caso, el hockey funciona como eje articulador de una experiencia que combina ocio, aprendizaje, deporte y comunidad, generando un clima de cercanía y participación difícil de replicar en otros formatos de viaje.

El Crucero del Hockey se presenta así como una alternativa novedosa tanto para fanáticos del deporte como para quienes buscan sumar valor emocional y contenido a sus vacaciones.

La experiencia es impulsada por MSC Cruceros y tiene una tarifa desde 1.699 dólares por pasajero, que incluye tasas portuarias, tasas de servicio, asistencia al viajero y acceso a las charlas y clínicas generales dictadas durante el viaje.