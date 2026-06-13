El increíble look de Belinda con el que apareció en el Estadio Azteca: 80 mil cristales Swarovski

La cantante mexicana, Belinda, deslumbró en el Estadio Azteca con un look creado por Juan Carlos Plasencia. No te pierdas las fotos en la nota.

No te pierdas los detalles de su look.

Para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Belinda deslumbró con un look cubierto de 80.000 cristales Swarovski que la convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche.

La cantante, que participó en este gran evento deportivo a través de su colaboración con Los Ángeles Azules en la canción "Por Ella", participó en el show de inauguración junto a la agrupación y decidió sorprender con un vestuario personalizado creado por Juan Carlos Plasencia con cristales Swarovski.

El look consistió en un conjunto de dos piezas conformado por un corset de manga larga en color rosa y unos jeans en tonalidad azul repletos de brillos. Cabe destacar, que este diseño fue creado con un total de 80,000 cristales Swarovski aplicados cuidadosamente a mano.

Para complementar el look, la cantante llevó piezas de joyería de la colección Millenia, también de la firma, y para su calzado eligió una pieza única creada a partir de los Levi's® 501 Loose, intervenida especialmente con cristales Swarovski.

Además, sorprendió con su elección de joyería para la ocasión, luciendo el excepcional Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una exclusiva creación de Alta Relojería elaborada en oro rosa de Jacob & Co., que vale tanto como un auto.