Un fuego total: el look hot de Coty Romero que arrasó en redes

No te pierdas el atrevido look de Coty Romero, que revolucionó las redes sociales con dos mínimas prendas.

Coty Romero compartió en redes sociales su lado más atrevido. Armó un look que mezcló lo urbano y lo romántico, logrando un equilibrio que no es fácil de conseguir cuando se trabaja con materiales tan opuestos.

Lució un corpiño de taza armada confeccionado en tul de base rosada con delicados bordados de encaje floral en color blanco, y acompañó la prenda con unas mangas independientes de encaje que cubrieron sus brazos de manera sutil y se unieron mediante finos lazos sobre el pecho, en un detalle que le daba un aire de muñeca.

En la parte inferior, Coty optó por una minifalda de cuero marrón oscuro de tiro ultra bajo con detalles rústicos, y una hebilla metálica de estilo vaquero unía las dos partes de la micromini sobre un lateral dando efecto taparrabos, que le dio una onda más salvaje, como si la falda estuviera a punto de caerse pero se sostuviera por milagro.

En cuanto al beauty look, Coty llevó el pelo rubio totalmente lacio y suelto con raya al medio, y el make up se centró en una piel satinada con un rubor marcado, un sutil delineado de ojos, y los labios en un tono rosa nude.