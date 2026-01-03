Coty Romero recibió el 2026 con un look tipo sirena de impacto

Con bodychain y falda traslúcida, no te pierdas todos los detalles del outfit de Coty Romero para Año Nuevo.

Coty Romero cerró el 2025 a lo grande. El 20 de diciembre, luego de varios días de vacaciones en Europa con amigas, se subió al ring del Párense de Manos III y, aunque no logró la victoria, su reacción ante la caída de Carito Müller fue una de las escenas más celebradas.

La joven de 23 años festejó junto a su rival y su equipo con una calidez que le valió elogios generalizados. Eso, lejos de la competencia, se convirtió en una muestra de compañerismo y madurez que marcó su cierre de año.

Desde su cuenta de Instagram, Coty compartió luego una serie de imágenes que resumieron ese final de 2025. Rodeada de seres queridos, regresó a Corrientes, su provincia natal, y desde allí volvió a llamar la atención de sus seguidores, que no tardaron en llenarla de comentarios positivos.

Para recibir el 2026, eligió un look con espíritu marino. El centro absoluto del estilismo fue el top, una pieza de joyería conocida como bodychain, que funcionó como protagonista del outfit. Abajo, lució una falda de tiro bajo, blanca y traslúcida, que le dio un aire etéreo que muchos seguidores asociaron con La Sirenita.