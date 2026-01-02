Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total white en Año Nuevo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron la foto familiar que marcó el inicio del 2026. No te pierdas su mensaje y foto en la nota.

Sin los colores típicos de la época, Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprendieron con un look navideño muy fashionista.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo saludaron el Año Nuevo desde Rosario con una imagen familiar y un mensaje cargado de buenos deseos que rápidamente recorrió las redes sociales.

Apenas diez minutos después de publicar la foto, el posteo ya acumulaba medio millón de “me gusta”. El mensaje fue un clásico: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”. Una frase que, por su sencillez, resonó fuerte entre seguidores de todo el mundo.

Mientras algunos futboleros esperaban alguna referencia deportiva, el saludo se mantuvo en un registro universal. El foco estuvo puesto en el deseo compartido y en la imagen de cercanía que Messi sostuvo incluso en fechas de alta exposición.

Junto a él, Antonela Roccuzzo se llevó buena parte de las miradas, no solo por la complicidad que transmitió la foto, sino por el look elegido para la ocasión. Apostó por un short blanco y un top con breteles anchos a tono, una elección luminosa que destacó su figura; el estilismo se completó con el cabello suelto y unas sandalias blancas de plataforma alta.