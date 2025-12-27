Antonela Roccuzzo subió una foto a sus redes sociales utilizando una remera del astro rosarino y un momento inigualable en el Mundial de 2022.

Una escena inesperada volvió a colocar a Lionel Messi bajo los reflectores. Bastó una imagen que rápidamente se propagó en las redes sociales y que tuvo como figura central a Antonela Roccuzzo. La rosarina apareció luciendo una remera con una referencia inconfundible al Mundial de Qatar 2022: la histórica foto del ocho veces ganador del Balón de Oro besando la Copa del Mundo tras la inolvidable final frente a Francia.

Antonela Roccuzzo usó la remera de un momento único de Messi en Qatar 2022 y fue furor en redes El registro fue compartido por Martina Pecchinenda, modelo argentina nacida en Roldán, quien publicó un video y varias postales del encuentro con el capitán de la Selección, actualmente disfrutando de sus días libres en Funes.

image Más allá del cruce casual, la atención de los usuarios se posó en la prenda de Antonela Roccuzzo, interpretada como un homenaje directo a la noche del 18 de diciembre, una fecha grabada a fuego en la memoria del fútbol argentino.

Messi sigue disfrutando de sus vacaciones y comienza a prepararse para el 2026 Luego de los festejos de fin de año, Messi seguirá aprovechando su período de descanso antes de volver a la competencia oficial. La Major League Soccer retomará su actividad en febrero y el Inter Miami ya tiene señalado su estreno de temporada: será en condición de visitante frente a Los Angeles FC, el 21 de febrero de 2026.