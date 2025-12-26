Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario: mirá sus looks

No te pierdas los detalles de los looks que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo lucieron para festejar Navidad.

La Navidad volvió a encontrar a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario, rodeados de familia y amigos. Fue Antonela quien mostró el look de ambos a través de un posteo en Instagram, acompañado por un mensaje breve y directo: “Feliz Navidad”. Messi, por su parte, reposteó la imagen en sus historias con el mismo saludo.

Para la ocasión, ella llevó un vestido largo en tono amarillo pastel, casi limón suavizado, una elección luminosa y fresca que destacó de inmediato sobre el fondo nocturno. El diseño presentaba una silueta fluida, con caída liviana, acentuada por una textura sutil de pequeños motivos bordados. El escote profundo en V estuvo unido por delicados pasadores centrales, lo que equilibró la sensualidad con elegancia, mientras que los breteles finos sumaron a la ligereza del conjunto.

La cintura marcada le estilizó la figura y dio paso a una falda amplia. Antonela completó el look con unas sandalias de plataforma en tono nude, y un beauty look natural que la mostró con la piel luminosa, unn maquillaje fresco y el pelo suelto con ondas suaves.

Messi optó por un look casual sofisticado. Llevó una camisa de manga corta en marrón chocolate, con una estampa abstracta en crudo. La combinó con bermuda clara, de largo clásico y corte limpio, que iluminó el conjunto y, en los pies, lució unas zapatillas blancas de líneas simples que reforzaron el tono descontracturado y actual del outfit.