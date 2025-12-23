Quién es Julián Arellano, el vecino del barrio que enamoró a la hermana de Lionel Messi

La hermana de Lionel Messi se casará con un hombre que la acompañó siempre desde lejos y, en los últimos años, estuvo muy cerca del campeón del mundo.

Todo sobre el hombre que flechó para siempre a María Sol Messi. / Archivo MDZ

Se conoció públicamente que Lionel Messi se encuentra en Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a toda su familia en Rosario, Santa Fé. A estos planes, se le sumó la realización del casamiento de su hermana María Sol que está planificado para el primer mes del 2026; sin embargo, todo se vio trunco cuando este jueves pasado la joven tuvo un accidente en Miami.

hermana de messi esposo "Tuli" Arellano, el cuñado de Messi, celebra sus logros como DT en las juveniles del Inter Miami. @tuli_arellano9 Maía Sol Messi tuvo una fuerte descompensación el jueves mientras conducía su vehículo en plena ciudad de Miami, Estados Unidos. Aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro, causó un gran susto en su familia y tuvo que ver afectada la gran fiesta que unirá para siempre su vida con la de Julián Tuli Arellano.

La pieza del Inter Miami que enamoró a la hermana de Messi El futuro esposo de María Sol no es un desconocido para el clan Messi; de hecho, es un hijo pródigo del barrio La Bajada. Antes de saltar a la fama internacional por su vínculo familiar, Tuli era un apasionado del fútbol 5 y una figura clave del equipo de su zona, con el que alcanzó la gloria en la Liga Paradise de Funes.

hermana de messi esposo 2 El flamante matrimonio Messi-Arellano comparte su pasión por los viajes y el amor por su barrio, La Bajada. @tuli_arellano9 Su perfil es variado: en sus redes se definía como un experto en el mundo digital, presentándose en LinkedIn como “Inversor en criptomonedas, NFT y oro digital”, además de ser el creador de la plataforma "Special Fan".

hermana de messi esposo 3 Lionel Messi será el invitado de lujo en la boda de su hermana menor antes de regresar a la competencia. @tuli_arellano9 Sin embargo, la vida de Arellano dio un giro de 180 grados en 2023, poco antes de que Leo revolucionara la MLS. Julián se incorporó al staff del Inter Miami como entrenador de la categoría Sub 19, sumando el título de "Coach" a su currículum. Su paso por las juveniles de las Garzas no fue desapercibido, ya que logró consagrarse en la División Sur de la Florida UPSL, un hito que utilizó para responder a quienes cuestionaban su mérito profesional por su cercanía al Diez: Gracias a los que siempre me apoyaron ! El resto que la cuente como quiera! Campeones”.