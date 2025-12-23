La hermana de Lionel Messi chocó en Miami y debió suspender su boda: cómo se encuentra

Un delicado episodio alteró por completo los planes familiares de la familia de Lionel Messi . María Sol Messi , hermana menor del capitán de la Selección argentina, sufrió una descompensación mientras manejaba en Miami , lo que derivó en un accidente que le provocó diversas lesiones y obligó a suspender su boda, prevista para el próximo 3 de enero en Rosario.

La noticia la confirmó Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), luego de mantener una conversación directa con Celia Cuccittini, madre de la familia. Según se informó, el episodio ocurrió de manera repentina y generó una inmediata preocupación en su entorno más cercano.

De acuerdo con lo relatado al aire, la diseñadora perdió el control del vehículo tras sentirse mal mientras conducía. Fue asistida rápidamente y trasladada para recibir atención médica, donde se confirmaron lesiones de consideración que demandan reposo, rehabilitación y cuidados prolongados.

Tras los estudios médicos correspondientes, los profesionales determinaron que María Sol Messi sufrió la fractura de dos vértebras, además de quemaduras y otras lesiones óseas. El cuadro obligó a un tratamiento específico y a iniciar un proceso de recuperación incompatible con la organización de un evento como su casamiento.

Según informó LAM, María Sol, la hermana de Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras conducía: se fracturó dos vértebras y, a raíz del accidente, debieron suspender su casamiento. pic.twitter.com/pJWQHbWcU2

Si bien la situación encendió las alarmas en un primer momento, desde el entorno familiar llevaron tranquilidad y remarcaron que se encuentra fuera de peligro. Actualmente, la hermana de Lionel Messi ya está en la Argentina y comenzó su rehabilitación en Rosario, acompañada por su familia y su pareja.

sol messi María Sol Messi junto a su prometido, Julián 'Tuli' Arellano. Instagram

La palabra de Celia Cuccittini y el hermetismo familiar

Fue la propia Celia Cuccittini quien ratificó la información y expresó la preocupación lógica por el estado de salud de su hija. “Ella está bien, ya está en Argentina”, aseguró, aunque también manifestó su malestar por la difusión del episodio, teniendo en cuenta el perfil bajo que siempre eligió María Sol.

El accidente habría ocurrido mientras la diseñadora se encontraba en Miami, antes de viajar al país para pasar las fiestas y ultimar los detalles del casamiento. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque, ya que la familia optó por el hermetismo y la cautela.

La boda, suspendida pero no cancelada

La postergación del casamiento fue inmediata. La ceremonia estaba prevista en Rosario, con un formato íntimo y estrictamente familiar, muy alejado del despliegue mediático que rodeó la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017.

Desde el entorno de la pareja aclararon que la boda no está cancelada, sino suspendida hasta nuevo aviso. María Sol Messi y Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami y su pareja desde hace años, priorizan ahora la recuperación física y emocional de ella, un proceso que será extenso.