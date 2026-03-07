La fuerte defensa de Néstor Gorosito a Messi tras las críticas por su encuentro con Trump: "Es una locura"

Néstor Gorosito respaldó al capitán de Inter Miami y aseguró que es normal que el rosarino salude al presidente de Estados Unidos.

La visita de Lionel Messi y el plantel de Inter Miami a la Casa Blanca generó polémica en redes sociales y abrió un fuerte debate. En ese contexto, Néstor Gorosito salió a defender al capitán argentino luego de las críticas que recibió por su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El equipo de la MLS fue recibido en Washington tras conquistar el título de la temporada 2025, en un acto tradicional del deporte estadounidense donde los campeones son homenajeados por el mandatario. Sin embargo, la presencia de Messi en la ceremonia generó cuestionamientos, sobre todo por el contexto político internacional.

En las últimas horas, Gorosito respaldó públicamente al rosarino y cuestionó la polémica que se generó. "¿Cómo no le voy a dar la mano a Trump? A Trump o al que sea, no tiene nada que ver el fútbol con eso. Es una locura que se hable de eso. Por eso estamos como estamos los argentinos, teniendo un país extraordinario donde vivimos", expresó el entrenador en diálogo con Radio La Red.

El ex futbolista también criticó a quienes cuestionaron la actitud del capitán argentino. "Que cada uno se salude con quien quiera. ¿Qué me importa? Messi es jugador de fútbol, no es nada extraño. El pibe tiene una conducta extraordinaria", remarcó.