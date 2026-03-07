En medio del debate viral por Messi y Trump, el Gobierno insistirá con las SAD en el fútbol

El Gobierno festeja como un mérito propio que Lionel Messi haya visitado a Donald Trump a la Casa Blanca , junto al resto del plantel del Inter Miami . Por más que sea una tradición que los campeones de la liga estadounidense de fútbol visiten al titular del Salón Oval, en el mundo libertario creen realmente que el capitán de la Selección le hizo un guiño a Javier Milei .

El mandatario busca, de todas las maneras posibles, tener un encuentro con el astro argentino. Reitera posteos de otros años cuando lo elogiaba, en épocas de cuestionamientos para el 10. Volverá a lucir la camiseta rosa del conjunto de La Florida en su despacho, junto a la de Estudiantes de La Plata, club símbolo en la lucha contra la conducción de la AFA , que lleva adelante un paro este fin de semana por la presunta persecución del Ejecutivo.

En medio de especulaciones en torno a cuánto seguirán latentes las denuncias del Ejecutivo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por la asunción del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , de vínculo público con la entidad de la calle Viamonte , el Gobierno considera que hay apoyo popular para insistir con las sociedades anónimas en el fútbol argentino.

En el inicio de su gestión, el líder libertario anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia que permitía el desembarco de las SAD . Planteaba “la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieran". Luego, en el DNU, se confirmó que hubo cambios en 13 artículos y una incorporación dentro de la Ley del Deporte (20.655).

Sin embargo, la justicia falló en contra de esa disposición. El Juzgado Federal de Mercedes ordenó la suspensión de los artículos 335 y 345 en respuesta a una acción de la Liga de Fútbol de Salto contra el Estado Nacional por una "acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad". A su vez, la AFA reaccionó rápidamente, ratificando que sus estatutos solo permiten clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro.

De igual modo, en agosto del 2024, el gobierno nacional reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el Decreto 730/2024. La norma establece la conversión de la estructura jurídica de las instituciones, ya que "no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva", siempre y cuando "esté reconocida por la ley".

“Las organizaciones integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física que modifiquen o hubieran modificado su estructura jurídica adoptando algunas de las figuras contenidas en el artículo 19 bis de la Ley Nº 20.655 y sus modificaciones tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida”, sostiene esta nueva medida.

En esa línea, el Ejecutivo planteó que las "asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas no podrán impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada, si aquella está admitida por la Ley N° 20.655 y sus modificaciones y complementarias". De igual modo, es solo una flexibilidad normativa que no puede gambetear el fallo judicial.

Pese a la postura de la Justicia y la supuesta cohesión de los clubes, en el Gobierno entienden que las encuestas arrojan una fuerte pérdida del apoyo para la AFA, a partir de las múltiples causas judiciales por supuestos hechos de corrupción, y hay mayor margen para plantear nuevamente la llegada de empresas abiertamente interesadas a administrar los clubes. Por ese motivo, desempolvarán un proyecto para que las SAD estén admitidas por ley.

"Este año lo vamos a presentar en el Congreso. Creemos que estaremos con más chances de avanzar con los votos y sabemos que la mayoría de la gente considera que las SAD pueden venir a ayudar a los clubes", afirmó a MDZ una fuente inobjetable del gabinete. Ese proyecto está listo, no varía mucho de las ideas que empleó el presidente desde que asumió aunque se especula en cuanto a su presentación formal, teniendo en cuenta que es un año de Mundial y "Chiqui" apostará todo a ganar la cuarta.

El Gobierno apuntó contra la huelga promovida por Tapia y Toviggino y que se acopló la enorme mayoría de los equipos para no jugar la presente fecha, aunque la Casa Rosada empieza a jugar fuertemente para que algunos clubes se rebelen. En Balcarce 50 se golpean el pecho y aseguran haber sido importantes para que River anunciara que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA, al referirse a un funcionamiento "poco claro y previsibles".