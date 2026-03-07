Con presencia de Milei, Trump anunció una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , inauguró en Florida la cumbre Shield of the Americas, un encuentro regional en el que participa el mandatario argentino Javier Milei . En su discurso, anunció la conformación de una nueva coalición militar hemisférica para combatir a los cárteles del narcotráfico y fortalecer la seguridad en el continente.

Durante el acto, el mandatario estadounidense compartió una fotografía con varios líderes latinoamericanos que participaron del evento, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región", declaró el mandatario durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles. "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó el mandatario.

El republicano prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso "con más intensidad" de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela.

En el mismo discurso, el mandatario señaló que México es el "epicentro de la violencia de los carteles" y se burló de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque, dijo, que ha rechazado la ayuda estadounidense para combatirlos.

En su discurso, Trump también se refirió al conflicto con Irán y defendió la ofensiva militar impulsada por Washington junto a Israel. El presidente afirmó que Estados Unidos “le hizo un favor al mundo” al lanzar la guerra contra el régimen iraní, y sostuvo que las personas que murieron en los ataques eran “personas enfermas”, en referencia a integrantes de estructuras militares vinculadas al gobierno de Teherán.

Lo que estamos haciendo es un servicio no sólo para Oriente Medio, sino para todo el mundo contra los asesinos extremadamente peligrosos de Irán", indicó el único orador de la cumbre.

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre "Shield of the Americas" en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario norteamericano avisó además que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Trump afirmó que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana.

La cumbre Shield of the Americas reúne durante el fin de semana a dirigentes políticos y funcionarios de seguridad de distintos países del continente. Participan los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, de Argentina, Javier Milei; de Panamá José Raúl Mulino, de Honduras, Nasry Asfura yel presidente electo de Chile, José Antonio Kast , abajo de izquierda a derecha; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el presidente de Ecuador Daniel Noboa este sábado en Miami (EE.UU.).

La cumbre convocada por Trump bautizada como ‘Escudo de las Américas’, busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.