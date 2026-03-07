Qué se juega el presidente Javier Milei en su nueva gira por Estados Unidos

El presidente Javier Milei inició una nueva gira por Estados Unidos con una agenda marcada por encuentros políticos y económicos en los que buscará consolidar su perfil internacional, atraer inversiones y mostrar respaldo a su programa de reformas aprobadas recientemente en el Congreso.

El mandatario participará primero en la cumbre “Escudos de las Américas”, un foro regional impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de promover, según sus organizadores, la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente. Además, impulsará la " Argentina Week", el road show de inversiones en donde tomará contacto con empresarios y exhibirá el respaldo político que tiene su gestión junto con gobernadores.

En ese escenario, el jefe de Estado intentará posicionarse como un "referente regional que logró derrotar al populismo en la Argentina" y estabilizar la economía a partir de las “ideas de la libertad”. En particular, destacará el descenso de la inflación y las políticas de ajuste fiscal como logros de su administración.

El encuentro también servirá para ratificar su alineamiento político con Washington, especialmente en temas de seguridad y política internacional. No obstante, el Gobierno deberá enviar señales cuidadosas respecto a su relación comercial con China, un socio clave para la Argentina, en un contexto de creciente competencia geopolítica en la región.

Tras esa escala política, la agenda del mandatario continuará con la “Argentina Week”, un road show de inversiones donde expondrá ante empresarios y ejecutivos internacionales el rumbo económico de su gestión.

Allí, el economista buscará destacar las reformas impulsadas por su Gobierno, entre ellas la reforma laboral aprobada en sesiones extraordinarias y el avance legislativo del proyecto vinculado a la ley de Glaciares, que el oficialismo considera clave para atraer capitales y promover el desarrollo de sectores estratégicos.

La presentación se produce en un momento en el que el Ejecutivo intenta mostrar señales de recuperación económica y de crecimiento futuro, con la expectativa de que aumenten las inversiones, mejore el empleo y los salarios recuperen poder adquisitivo.

Sin embargo, algunos de esos proyectos aún enfrentan obstáculos. La reforma laboral, por ejemplo, fue cuestionada judicialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), que presentó un amparo por presunta inconstitucionalidad de algunos artículos vinculados a cambios en la justicia laboral.

En paralelo, el debate sobre la ley de Glaciares continuará con audiencias públicas previstas para fines de marzo, lo que podría demorar su tratamiento definitivo en el Congreso y generar interrogantes entre potenciales inversores.

Gobernadores que acompañan a Milei

Para reforzar el mensaje de estabilidad política, el Gobierno también confirmó que varios gobernadores acompañarán la iniciativa en Estados Unidos. Entre ellos estarán Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Claudio Vidal, quienes participarán en un panel dedicado a la minería estratégica y a los minerales críticos.

Con esa foto política y empresarial, el oficialismo busca transmitir a los mercados internacionales que el programa económico cuenta con apoyo político y que la Argentina se encamina hacia una etapa de mayor estabilidad y crecimiento.