Cumbre regional con Donald Trump, inversiones y política: la nueva gira internacional que inicia Javier Milei

El presidente Javier Milei partirá este viernes al mediodía rumbo a los Estados Unidos , en su decimoquinto viaje desde que es jefe de Estado, en una gira que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con la administración de Donald Trump . La visita se llevará a cabo en medio de un escenario internacional que se recalienta por la escalada bélica en Medio Oriente .

La primera parada del presidente será en Miami, donde participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”.

El evento tendrá lugar en un hotel en la ciudad de Doral, propiedad del mandatario estadounidense y el objetivo es claro: estrechar la cooperación militar en un contexto donde el Pentágono observa con lupa los movimientos en las fronteras calientes del mundo.

Al otro día, Javier Milei junto con su comitiva se trasladará a Manhattan para el Argentina Week que comenzará el lunes 9 de marzo.

La actividad es un “road show” de inversiones en el que se buscará mostrar a la Argentina como destino de fondos seguros de empresarios interesados en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.

El oficialismo mostrará las posibilidades que se abren con la reforma laboral, con un costo del mercado de trabajo más bajo, y la ley de Glaciares, que resta su debate en la Cámara baja pero que tuvo sanción en el Senado.

Para esta parada Javier Milei se mostrará acompañado por una decena de gobernadores que hoy lo respaldan, tienen sintonía con su rumbo político y apuestan a fortalecer el vínculo con el mandatario que ya tuvo signos positivos a nivel parlamentario que se vieron en las últimas sesiones extraordinarias.

De Estados Unidos a Chile

Una vez que el jefe de Estado finalice su participación en Manhattan, tiene previsto cruzar los Andes para asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Esto será el miércoles 11 de marzo a las 12.

Un dato a tener en cuenta será que el economista no viajará hacia el país trasandino con su comitiva reducida, que volverá a territorio argentino sin el presidente.

El evento se perfila como una cumbre de la nueva derecha regional, donde el mandatario argentino buscará ratificar su liderazgo continental frente a otros líderes que asistirán a la ceremonia en Santiago. Al regresar, lo esperan dos actividades en Tucumán, el 19 de marzo.

Lo que viene después del periplo

Una es el “tour de la gratitud”. Se trata de una recorrida federal con la que el jefe libertario busca capitalizar el apoyo en las provincias y agradecer el votante su apoyo en las últimas elecciones legislativas nacionales.

La otra, es protagonizar la nueva edición del Foro Económico del NOA (FENOA2026), que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, de 15.30 a 22, en el Hilton Garden Inn Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Será una jornada organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, en la que destacaron que el presidente “será el Invitado de Honor y Orador Principal del Foro Económico del NOA 2026”.

Quien también asistirá al evento es la exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora Patricia Bullrich.