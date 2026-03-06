Tras reunirse con Nahuel Gallo, Patricia Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela

En el encuentro estuvo Adriana, madre del abogado, además de su esposa Virginia, las hermanas y su amigo Diego. A su vez, asistió la activista venezolana Elisa Trotta .

Al término, la exministra de Seguridad, subió un video en redes sociales en el cual se mostró con los parientes del argentino y expresó: “Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina. Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”.

Giuliani hace más de 9 meses que está preso en el Centro Penitenciario Yare II. Pese a los reclamos formales del Gobierno y de organismos internacionales no se tiene novedades sobre él.

En las últimas horas, Bullrich apuntó contra la AFA por no haber gestionado por Giuliani y solo dedicarse en el caso del gendarme.

Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina.



Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación.



Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa. pic.twitter.com/U3fBxYhyqh — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2026

“No sabíamos que la AFA había intervenido. Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión, pensamos que venía mi hermano también”, manifestó, en ese sentido, la esposa de Giuliani.

A su vez, Virginia agregó: “Nos sigue acompañando siendo senadora, sentí en esta reunión el compromiso de ella de seguir adelante para traer a Germán”. Consultada sobre algunas gestiones en particular para el rescate de su pareja, respondió: “Charlamos varias cosas que bueno, varias ideas sí, por supuesto que sí, pero bueno, no las puedo compartir”.

Por su parte la madre del detenido indicó: “Estoy muy satisfecha con Patricia. Me resultó una mujer muy humana, y confío en ella, y estoy plenamente segura que van a traer a a Germán”.

“Lo que nos dice es la todo lo que están haciendo, toda la ayuda que tenemos de parte de ella, de Cancillería, del Gobierno, y estoy conforme, así que espero tener suerte y que mi hijo lo tenga acá pronto”, completó