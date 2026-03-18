"La historia es completa o no es": el fuerte cruce de Patricia Bullrich en el Senado

La conmemoración por los 50 años del golpe de Estado de 1976 volvió a exponer diferencias políticas, esta vez, en el Senado . Tras la aprobación de una declaración institucional impulsada por el peronismo, la senadora Patricia Bullrich cuestionó con dureza el contenido del texto y marcó distancia del posicionamiento mayoritario de la Cámara.

La jefa del bloque oficialista calificó la iniciativa como “sesgada y excluyente” y apuntó directamente contra el kirchnerismo por su rol en la construcción de la agenda de derechos humanos en las últimas décadas.

La resolución fue aprobada con 49 votos afirmativos, mientras que La Libertad Avanza optó por abstenerse con 20 votos. Además, se registraron tres ausencias.

Antes de la votación, el oficialismo intentó introducir modificaciones al texto, pero no logró consenso. Ante ese escenario, el bloque decidió no acompañar la declaración final.

Tras la sesión, Bullrich difundió un mensaje en redes sociales en el que profundizó sus cuestionamientos. “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que ese espacio “impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación”.

La senadora vinculó esa interpretación con lo ocurrido en la sesión y señaló: “Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación”. Y cerró con una definición política contundente: “Se terminó el monopolio de la memoria”.

Qué decía la declaración aprobada

El texto impulsado por el senador Eduardo “Wado” de Pedro reafirmó el compromiso institucional con los principios de “Memoria, Verdad y Justicia”, al tiempo que destacó el consenso democrático construido desde el regreso de la democracia en 1983.

Además, incluyó referencias al informe Nunca Más, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la defensa del Estado de derecho como pilares del sistema democrático.

La propuesta alternativa del oficialismo

Durante el debate, el bloque libertario presentó una redacción alternativa con un enfoque distinto. La propuesta reemplazaba la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” por una formulación centrada en la defensa del orden constitucional, la vigencia de la democracia republicana y el Estado de derecho.

También incorporaba una condena general a “cualquier tipo de violencia” y una reafirmación del consenso democrático expresado en el Nunca Más.

Sin embargo, esos cambios no prosperaron y el oficialismo terminó optando por la abstención.