Eliminación de las PASO: todos los cambios que Patricia Bullrich analiza sobre proyecto de Javier Milei

Antes de que el proyecto de reforma política ingresara por el Senado , La Libertad Avanza sabía que no contaría con los votos para avanzar con la eliminación de las PASO . En ese contexto, el bloque que preside Patricia Bullrich analiza una serie de modificaciones al texto oficialista, propuestas por los aliados.

El Senado se convirtió en la cámara por excelencia del oficialismo. Allí, la pecera para ir a buscar los votos de los aliados es más homogénea que en Diputados, donde La Libertad Avanza, a pesar de tener un porcentaje mayor de bancas, no logra dominar la agenda política.

En este contexto, el principal aliado del Gobierno en el Senado es el bloque UCR, que tiene diez bancas, clave para el apoyo político que necesita el bloque Patricia Bullrich, que tiene 21 de los 72 lugares de la Cámara alta. El bloque que preside Eduardo Vischi (Corrientes) ya le dijo que no a la eliminación de la primaria.

"No estoy a favor de eliminar las PASO pero sí de modificarlas, porque puede haber una situación en la que no haya competencia ni en los partidos ni en los frentes electorales y que sea innecesario gastar recursos", se expresó el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) en diálogo con Radio Rivadavia.

Para Abad, "eliminar las PASO es volver al sistema anterior, en el que la cúpula partidaria armaba las listas de candidatos; es equivalente a cambiar la participación ciudadana por una mesa de políticos".

Al tratarse de una ley electoral, se necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara alta. Es decir, 37 votos afirmativos o más. No alcanza con la mayoría simple (un voto afirmativo más que los negativos). Por eso, el ida y vuelta con los aliados es clave para el éxito o fracaso de esta ley.

Los cambios que propone la UCR

Distintas fuentes parlamentarias dentro del bloque UCR señalaron ante la consulta de MDZ que una de las propuestas que analizan es la de "sacar la obligatoriedad" de las elecciones primarias, pero con esto se garantizarían que sean abiertas en todo el país. En este contexto, también están dispuestos a modificar el carácter simultáneo y que cada fuerza política pueda disponer su fecha de elección interna. Sin embargo, esto implicaría un costo adicional, algo que el Gobierno y sus aliados aseguran que quieren suprimir.

Es sensato que las modificaciones electorales se hagan en años donde no se vota, como este. Sin embargo, la no definición del escenario electoral para el año que viene atemoriza a los aliados de La Libertad Avanza, ya que en muchas provincias —como Entre Ríos, Mendoza y Chaco— podrían fijar una alianza con los oficialismos provinciales, o directamente ganarles la elección y barrerlos del mapa político en el distrito con el sello de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich - senado El Gobierno se anotó otra victoria en el Senado con la aprobación del Régimen Penal Juvenil. NA

"Las PASO abren una posibilidad de más participación ciudadana y que los candidatos no estén puestos a dedo, porque cuando dejás también muy cerradas las elecciones internas dentro de los partidos políticos, eso se termina resolviendo en una mesa", analizaron desde el entorno de un gobernador que el año pasado fue en alianza con La Libertad Avanza en su provincia y que no sabe qué ocurrirá en 2027.

Las modificaciones que piensa Patricia Bullrich

Mientras los aliados acercan propuestas, en La Libertad Avanza también analizan posibles modificaciones. El oficialismo no descarta la posibilidad de armar un nuevo sistema de primarias similar al de Estados Unidos, donde los ciudadanos que quieran participar del proceso interno de definición de candidaturas de sus partidos puedan anotarse en un registro oficial. Con esto buscan concentrar la votación interna de los partidos y abaratar costos.

También analizan la posibilidad de una interna cerrada de cada fuerza, donde solo puedan participar quienes se manifiesten públicamente como afiliados a un partido.

Bullrich le pidió a los empresarios que inviertan Bullrich le pidió a los empresarios que inviertan

Se tratan de primeras versiones que analiza el oficialismo, ya que no tiene los votos para aprobar en el recinto la eliminación de las PASO tal como las conocemos desde 2013 en Argentina. Para eso, LLA tendrá que escuchar a los aliados, que son los que terminarán de definir el éxito o fracaso de esta ley.

Lo que Bullrich sí tiene en claro es que al recinto no llegará ningún artículo que no cuente con los votos para ser aprobado. "Para ir a perder una votación, se lo elimina y listo", remarcó la exministra de Seguridad para aclarar su táctica legislativa, la misma que repitió en la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

El PRO toma distancia de LLA y tampoco apoya

En el Senado, el PRO quedó reducido a un grupo minúsculo de tres senadores. A pesar de su pequeño tamaño, son clave para el oficialismo, que necesita de cada uno de los aliados para aprobar proyectos. Pero el bloque macrista ya anticipó que tampoco acompañará la reforma que propone el Gobierno.

La definición de este espacio tiene más que ver con una especulación electoral respecto a cómo será una eventual alianza con La Libertad Avanza en las próximas elecciones que con fundamentos respecto al uso de la herramienta para definir la vida interna de los partidos.

En 2025, el partido de Mauricio Macri padeció el dedo de Karina Milei para armar las listas en la provincia de Buenos Aires y para ganar la elección en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el expresidente habla del PRO como una versión superadora a LLA, a la espera de una negociación que irá por encima de lo que se defina en este proyecto de reforma política.