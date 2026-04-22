Álvaro Martínez defendió la reforma electoral de Milei y apuntó contra las PASO: "Entorpecían"

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara el envío al Congreso del proyecto que impulsa la reforma electoral , este miércoles el diputado nacional por La Libertad Avanza Álvaro Martínez dio detalles de por qué el Ejecutivo nacional tomó esta determinación.

En diálogo con el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio , el legislador que representa a Mendoza en la Cámara de Diputados resaltó que la reforma está "orientada a la trasparencia de todo lo que es el regimen electoral y, sobre todo, los gastos que incumben una elección o el funcionamiento de los partidos políticos". Además, explicó que un objetivo primario de la iniciativa es "simplificarle la vida a la gente".

Según explicó Martínez, las PASO pasaron a ser un problema de internas políticas que no habían podido resolver los propios partidos. Ante esto, la solución fue "tirarle a la gente y que decidan cuestiones que la política no había podido resolver". Sin embargo, el diputado critica que esa "solución" conlleva "un gran costo para todos los argentinos", además de tiempo.

Para ejemplificar el tiempo que lleva votar, puso sobre la mesa la situación de Mendoza: "Nosotros, si el calendario electoral se cumple como dice la ley y las elecciones se desdoblan, vamos más de siete veces a votar en un mismo año. Estamos prácticamente todo el año yendo a elecciones", expuso Martínez.

Más allá del gasto, el diputado libertario aseguró que las PASO , lejos de ayudar, entorpece el proceso electoral. Para argumentar esto, Martínez explicó que al momento de crear las PASO se replicó un sistema de primarias que "es difícil de aplicar en nuestro sistema electoral", razón por la cual "no cumplieron el objetivo que realmente tenían".

En ese sentido, también remarcó que muchas veces dentro de un partido político no hay disputa interna, por lo que las PASO "se terminan transformando más en una encuesta, carísima para todos nosotros, que realmente en una herramienta electoral para garantizar la participación".

El "plan B" en caso de que la reforma electoral no prospere

Si bien Álvaro Martínez aseguró que espera que en el Congreso haya "madurez política" para "estar a la altura de lo que la ciudadanía nos está demandando", remarcó que si la reforma no tiene el aval legislativo el presidente Javier Milei baraja la opción de "suspender las PASO, como ya lo hicimos en las elecciones pasadas".

Sin embargo, el diputado reconoció que "esa no es la solución al problema. Lo que tenemos que hacer es atacar la problemática de fondo, que impacta en recursos que podríamos destinar a otras cosas y los estamos destinando en una elección primaria".

Si bien aseguró que todavía no puede "leer la letra chica" del proyecto, se aventuró a pronosticar que tanto el PRO como el radicalismo apoyarían la iniciativa.

¿Se modifica el calendario electoral?

En otro tramo de la entrevista, Álvaro Martínez aseguró que, de momento, el Ejecutivo nacional no tiene en sus planes que se unifiquen las elecciones nacionales con las legislativas. "Hoy solamente se busca la modificación de las PASO, el régimen de partidos políticos, financiamiento y ficha limpia. Lo otro no se ha mencionado", expresó. Además, en referencia a un posible cambio en el calendario electoral, el diputado expuso que es un "defensor de las elecciones de medio término porque entiendo que son un control hacia los poderes ejecutivos que son necesarios en un régimen democrático. Siempre los controles y las balanzas son buenos".