Punto por punto, las claves de la reforma electoral de Javier Milei

El presidente Javier Milei peleará por la aprobación de la reforma electoral: analiza un plan para lograr los votos y eliminar las PASO.

El proyecto de "Reforma Electoral Integral" propone modificaciones sustanciales a las leyes orgánicas de los partidos políticos, el Código Electoral Nacional y el financiamiento partidario. Desde la eliminación de las PASO hasta la implementación de la Boleta Única y la "Ficha Limpia", estos son los pilares de la iniciativa del Gobierno de Javier Milei que cambiará la forma de votar y de financiar la política en el país.

¿Qué sucede con las PASO en la reforma electoral? El proyecto establece la derogación total del Título II de la Ley 26.571, lo que significa la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Bajo este nuevo esquema, cada agrupación política determinará la designación de sus candidatos a cargos electivos nacionales de acuerdo con lo establecido en sus propias cartas orgánicas.

¿Cómo funcionará la Boleta Única de Papel? Se implementa la Boleta Única de Papel (BUP), que concentrará todas las categorías de la elección en un solo impreso. Estará dividida en filas horizontales para los cargos y columnas verticales para las agrupaciones políticas. Los electores encontrarán un casillero en blanco para votar por cada categoría individualmente o un casillero de "lista completa" para elegir todas las candidaturas de una misma agrupación con una sola marca.

¿Qué es la "Ficha Limpia" y a quiénes impide ser candidatos? La reforma introduce el concepto de "Ficha Limpia", prohibiendo que personas con condena por delito doloso confirmada en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos públicos o ejercer cargos partidarios. Esta restricción operará de puro derecho y se creará un Registro Público de Ficha Limpia para controlar que ningún postulante oficializado figure en él. Además, los afectados por esta inhabilitación no podrán ser designados en cargos ejecutivos como ministros o secretarios de Estado.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para que un partido político mantenga su personería? Para obtener la personería en un distrito, las agrupaciones deberán acreditar un número de afiliados no inferior al 0,5 % del total de inscritos en el registro electoral local, con un tope de dos millones de inscritos. Para ser reconocido como partido nacional, se requerirá presencia en al menos 10 distritos (anteriormente eran 5) y una suma de afiliados total equivalente al 0,1 % del Registro Nacional de Electores. Asimismo, un partido perderá su personería si no alcanza el 3 % del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas.