Punto por punto, las claves de la reforma electoral de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei impulsa una transformación profunda del sistema electoral a través de un proyecto de ley con siete ejes clave.
El proyecto de "Reforma Electoral Integral" propone modificaciones sustanciales a las leyes orgánicas de los partidos políticos, el Código Electoral Nacional y el financiamiento partidario. Desde la eliminación de las PASO hasta la implementación de la Boleta Única y la "Ficha Limpia", estos son los pilares de la iniciativa del Gobierno de Javier Milei que cambiará la forma de votar y de financiar la política en el país.
¿Qué sucede con las PASO en la reforma electoral?
El proyecto establece la derogación total del Título II de la Ley 26.571, lo que significa la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Bajo este nuevo esquema, cada agrupación política determinará la designación de sus candidatos a cargos electivos nacionales de acuerdo con lo establecido en sus propias cartas orgánicas.
¿Cómo funcionará la Boleta Única de Papel?
Se implementa la Boleta Única de Papel (BUP), que concentrará todas las categorías de la elección en un solo impreso. Estará dividida en filas horizontales para los cargos y columnas verticales para las agrupaciones políticas. Los electores encontrarán un casillero en blanco para votar por cada categoría individualmente o un casillero de "lista completa" para elegir todas las candidaturas de una misma agrupación con una sola marca.
¿Qué es la "Ficha Limpia" y a quiénes impide ser candidatos?
La reforma introduce el concepto de "Ficha Limpia", prohibiendo que personas con condena por delito doloso confirmada en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos públicos o ejercer cargos partidarios. Esta restricción operará de puro derecho y se creará un Registro Público de Ficha Limpia para controlar que ningún postulante oficializado figure en él. Además, los afectados por esta inhabilitación no podrán ser designados en cargos ejecutivos como ministros o secretarios de Estado.
¿Cuáles son los nuevos requisitos para que un partido político mantenga su personería?
Para obtener la personería en un distrito, las agrupaciones deberán acreditar un número de afiliados no inferior al 0,5 % del total de inscritos en el registro electoral local, con un tope de dos millones de inscritos. Para ser reconocido como partido nacional, se requerirá presencia en al menos 10 distritos (anteriormente eran 5) y una suma de afiliados total equivalente al 0,1 % del Registro Nacional de Electores. Asimismo, un partido perderá su personería si no alcanza el 3 % del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas.
¿Qué cambios hay en el financiamiento de las campañas?
El financiamiento público se distribuirá en un 20 % de forma igualitaria y un 80 % de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan superado el 1 % de los sufragios. En cuanto al financiamiento privado, una persona (humana o jurídica) no podrá aportar anualmente a un partido un monto superior al 35 % del valor resultante de multiplicar el módulo electoral por la cantidad de electores.
¿Cómo se elegirán ahora los Parlamentarios del MERCOSUR?
La reforma dispone que, de forma transitoria, los Parlamentarios del MERCOSUR ya no serán elegidos por voto directo, sino que serán designados de entre los legisladores del Congreso Nacional. Estos representantes no percibirán una remuneración extra por esta función y sus mandatos durarán lo mismo que su cargo nacional.
¿Qué restricciones habrá durante la campaña electoral?
La campaña electoral formal comenzará 60 días antes de la elección y terminará 48 horas antes del comicio. Sin embargo, se prohíben los actos inaugurales de obras públicas y lanzamientos de programas de alcance colectivo durante los 25 días anteriores a la fecha de la elección para evitar la captación del sufragio a través de actos de gobierno.