El proyecto que busca impulsar nuevamente el turismo de compras en la Argentina

Con el objetivo de potenciar el turismo receptivo y dinamizar la economía, el diputado nacional mendocino Lisandro Nieri presentó un proyecto de ley para ampliar el régimen de reintegro del IVA a turistas extranjeros por la compra de bienes en todo el país.

La iniciativa del diputado radical busca modificar el artículo 43 de la Ley 20.631 (Ley de IVA), permitiendo que el reintegro se aplique a los bienes adquiridos por los turistas extranjeros sin importar el origen de los mismos, ya que actualmente el régimen alcanza a los productos identificados como Industria Argentina .

La norma vigente impone a comercios y ARCA realizar verificaciones diferenciadas según el origen del producto, lo que complejiza la implementación del Tax Free y desalienta su uso.

Dentro de la justificación del proyecto, Nieri destaca que el turismo es uno de los principales motores de la economía nacional: en 2025, Argentina recibió 5,3 millones de turistas extranjeros, con una estadía promedio de 14 noches y un gasto diario cercano a US$ 100 por persona, según los datos del Indec.

La importancia del turismo de compras

Nieri marca en el proyecto que las compras de bienes ocupan el cuarto lugar en importancia entre los componentes de gasto de los turistas, solo por debajo del alojamiento, transporte y comidas y bebidas.

Dependiendo del país de origen, los turistas gastan en “shopping” entre un 14 y un 21% del presupuesto de su viaje. Además, el WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) señaló que el sector “Viajes y turismo” contribuyó con US$ 39.000 millones al PIB argentino en 2025, lo que representa un 6% del total.

El proyecto también fue firmado por la mendocina Pamela Verasay y los diputados radicales Diógenes González, Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini.