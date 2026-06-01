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Los viajes emocionales reemplazan al turismo de Instagram

Las vacaciones ahora priorizan viajes con emociones, tranquilidad y experiencias reales antes que fotos para redes sociales.

Mario Simonovich

Los viajeros buscan experiencias auténticas y momentos emocionales lejos del turismo superficial de redes sociales.

Los viajeros buscan experiencias auténticas y momentos emocionales lejos del turismo superficial de redes sociales.

Pexels

El turismo cambia en todo el mundo. Las personas buscan viajes más humanos, relajados y conectados con emociones personales. Crecen los road trips, pueblos tranquilos y hoteles pequeños mientras cae el interés por destinos saturados y experiencias pensadas únicamente para redes sociales y contenido viral.

Menos poses y más experiencias

Los viajeros priorizan momentos auténticos y lugares tranquilos antes que sitios famosos para fotografiar y publicar online.

Embed - Nuevas tendencias en viajes

Destinos pequeños en crecimiento

Pueblos rurales, rutas escénicas y hoteles boutique aparecen entre las búsquedas turísticas que más aumentan en 2026.

El descanso emocional gana valor

pareja observando la tranquilidad natural
Pareja observando la tranquilidad natural.

Pareja observando la tranquilidad natural.

Pareja observando la tranquilidad natural. Foto: Pexels.

El turismo ahora se relaciona con bienestar mental, desconexión digital y experiencias personales más profundas y memorables.

Fuentes consultadas: Forbes Travel - World Luxury Chamber of Commerce - Yahoo Travel

FUENTE: Fuentes: Forbes Travel Yahoo Travel World Luxury Chamber of Commerce

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